周天成僅花37分鐘拍落新科球王　闖中國賽4強刷新紀錄

▲台灣一哥周天成僅花37分鐘就拍落新科球王，挺進中國賽4強。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣一哥周天成今（25）日出戰BWF超級1000系列中國公開賽，展現絕佳狀態，從開賽一路領先，僅花37分鐘就以21比17、21比11拍落泰國新科球王昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），成功晉級男單4強，再度推進「史上第2年長」闖進超級1000系列賽男單4強的紀錄。

現年35歲的周天成，在6月的印尼公開賽以35歲又149天，成為超級1000系列賽「史上第2年長」的男單4強選手，僅次於李宗偉35歲又258天的紀錄。小天本周轉戰中國賽，首輪擊敗「自家人」王子維，16強賽則3局逆轉印度好手普蘭諾伊（H. S. Prannoy）。

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周天成今日面對6月才登上世界球王寶座的昆拉武特，全程壓制對手，從開賽就一路領先，首局以11比7進入技術暫停，暫停後曾被追近至2分差，仍以21比17先下一城。次局以4比0開局，下半局逐步拉開分差，最終以21比11直落2勝出，僅花37分鐘就搶下4強門票，取得對戰2連勝。

這一勝也讓周天成再次推進超級1000系列賽「史上第2年長」男單4強選手的紀錄，小天本季已4度闖進BWF世界巡迴賽4強，明日將與中國名將石宇奇與李詩灃之間的勝方爭搶決賽門票。