太空人總管親揭交易優先順位　金鶯明星外野、16年狀元是人選

▲布朗預計優先補強左打。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

美聯西區龍頭太空人隊儘管戰績出色，但傷兵潮遲遲未歇，總管布朗（Dana Brown）近日坦言，球隊交易截止日前的首要目標，已從投手轉為補進1名穩定的左打火力，以維持季後賽競爭力。

根據《The Athletic》記者羅姆（Chandler Rome）報導，總管布朗在日前對陣運動家的比賽前受訪時透露，「當然還是會關注投手市場，但眼下我最專注的是打線，我們若能補進1名左打，對這支球隊將有很大幫助。」

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太空人目前以60勝42敗穩居分區榜首，但傷兵人數高居聯盟之最，共有多達9名野手列入傷兵名單，包括自5月以來就缺陣的主砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、游擊手佩尼亞（Jeremy Pena）、外野手梅耶斯（Jake Meyers），甚至新援帕雷德斯（Isaac Paredes）也可能整季報銷。

▲艾瓦瑞茲仍在傷兵中。（圖／達志影像／美聯社）

「阿土伯」奧圖維（Jose Altuve）目前轉守左外野，內野也不斷調整應變，讓太空人維持場均4.6分、0.761 OPS的水準，但布朗表示這「僅勉強維持」，難以讓人放心迎戰10月。

在農場缺乏頂級潛力股、又不願動用現役主力的情況下，太空人面臨操作上的限制，不過布朗強調，仍會優先補進左打野手，其餘如先發投手則視情況再議。

▲穆林斯是太空人補強的可能目標。（圖／達志影像／美聯社）

據報導，太空人目前鎖定的潛在交易人選包括金鶯的穆林斯（Cedric Mullins）、歐赫恩（Ryan O’Hearn），洛磯的前狀元莫尼亞克（Mickey Moniak）與白襪的塔克曼（Mike Tauchman）等具備即戰力的左打外野手。