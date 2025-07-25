道奇評估梅伊交易案？轉任牛棚為最有可能選項

▲梅伊（Dustin May）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇近期牛棚狀況不佳，不僅傷兵接連出現，新援史考特（Tanner Scott）與耶茲（Kirby Yates）也未能發揮預期戰力，使得牛棚成為球隊目前的最大弱點。雖然球隊有意在交易市場尋求補強，但也考慮將先發投手梅伊（Dustin May）轉任牛棚，作為應急之計。

本季梅伊原本是先發輪值的一員，在上半季先發17場拿下5勝6敗，防禦率4.96。下半季首度登板，他以第2先發身份出賽（大谷翔平之後），繳出4.2局無失分、5安打、9次三振的好投，這也是他自2020年以來首度以中繼身分出賽。

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目前道奇的先發輪值包括山本由伸、大谷翔平、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、柯蕭（Clayton Kershaw）與席罕（Emmet Sheehan）等5人，梅伊則被安排為長中繼或輪值空檔的替補人選。

此外，史奈爾（Blake Snell）也即將傷癒復出，屆時梅伊轉任牛棚的可能性將進一步提高。

根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，道奇也在評估將梅伊列入交易選項。雖然梅伊曾被認為具備「王牌潛力」，但因傷病頻繁，至今未完全兌現天賦。且他將於本季結束後成為自由球員，這降低了其他球隊的交易興趣，也讓道奇在市場上運作空間有限。



考量現實情況，道奇最可行的作法仍是將梅伊留下，轉任牛棚戰力。他的伸卡球與橫掃球組合威力十足，若用於短局數的中繼角色，有機會更發揮壓制力。截至目前，梅伊生涯以中繼身份出賽13場，防禦率2.73，成績不俗。