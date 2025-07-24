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U12世界盃25日開打　12國小將齊聚府城角逐金盃

▲U12開賽記者會。（圖／中華棒協提供）

▲U12開賽記者會。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

「2025年第八屆WBSC U12世界盃少棒錦標賽」（WBSC VII U-12 Baseball World Cup 2025）將於7月25日在全球唯一專為U12打造的棒球場地——臺南亞太國際棒球訓練中心少棒主、副球場同步開打。來自世界12個國家的代表隊，將在為期9天的賽事中，爭奪少棒界最高榮譽。主辦單位於今（24日）日在臺南歸仁文化中心舉行開賽記者會，12支國家隊全員到場共襄盛舉。

本屆賽事參賽隊伍分為兩組，其中A組包括世界排名第一的日本、地主中華台北（世界排名第二）、澳洲、古巴、墨西哥與德國；B組則有衛冕軍美國、多明尼加、巴拿馬、韓國、南非與捷克。各國好手雲集臺南亞太棒球村，將展開一連串精彩對決。中華隊曾於第一與第五屆摘下冠軍，本屆陣容由華南金控盃全國少棒暨國手選拔賽選出20人，再徵召LLB與小馬少棒代表各1人，經過一個月集訓後選出18人最終名單，期盼再度捧回冠軍金盃。

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記者會中12國代表隊教練與球員全體出席，現場還邀請宣傳大使「音速小子Sonic」與「Shadow」熱情演出，為選手們加油打氣；並安排臺南市12所親善國小學生，親手獻上繪製的祝福天燈，象徵各國少棒隊伍都能展現最佳實力。賽事期間也安排選手參加臺南在地文化導覽，感受古都魅力。

本屆賽事自7月25日至8月3日舉行，7月30日為休兵日。中華隊出賽場次採售票制，超級循環賽、銅牌戰與冠軍戰將另行公告售票資訊，其他場次免費開放入場。預售票已於7月19日於拓元售票系統上線，現場購票與使用華南信用卡皆享85折優惠，賽事紀念品同步開賣，歡迎全台球迷進場替中華隊加油。

無法到場的觀眾也可透過緯來體育台、愛爾達體育台、東森電視、MOD、Hami Video、公視+及 Getwin Sport 的 YouTube 與 Twitch 頻道收看轉播，齊心為中華小將集氣。更多賽事資訊可上官方臉書粉絲專頁【U12世界盃少棒賽】查詢。

關鍵字： 少棒臺南全球比賽中華队

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