納瓦耶茲第11局轟致勝2分砲！　紅襪驚險逆轉費城人止敗

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紅襪今(24)日在延長賽第11局靠著捕手納瓦耶茲(Carlos Narváez)轟出致勝2分砲,終場以9比8力退費城人,驚險避免遭到橫掃,戰績追平水手(皆為55勝49敗),並列美聯外卡第2席位。

這支全壘打對納瓦耶茲來說別具意義,連2場比賽出現罕見捕手妨礙打擊的他,在延長賽面對費城人後援投手強森(Seth Johnson)將小白球一棒掃出右外野牆外,為自己扳回顏面,也拯救球隊於落敗邊緣。賽後他坦言,「這是很特別的一刻,你得繼續向前,保持攻擊態度。」

