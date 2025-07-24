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納瓦耶茲第11局轟致勝2分砲！　紅襪驚險逆轉費城人止敗

▲▼紅襪納瓦耶茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲納瓦耶茲延長賽第11局炸裂。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紅襪今（24）日在延長賽第11局靠著捕手納瓦耶茲（Carlos Narváez）轟出致勝2分砲，終場以9比8力退費城人，驚險避免遭到橫掃，戰績追平水手（皆為55勝49敗），並列美聯外卡第2席位。

這支全壘打對納瓦耶茲來說別具意義，連2場比賽出現罕見捕手妨礙打擊的他，在延長賽面對費城人後援投手強森（Seth Johnson）將小白球一棒掃出右外野牆外，為自己扳回顏面，也拯救球隊於落敗邊緣。賽後他坦言，「這是很特別的一刻，你得繼續向前，保持攻擊態度。」

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紅襪本場比賽先發投手吉歐里托（Lucas Giolito）狀況不佳，4局狂挨4轟、共失5分，僅投67球便退場，開局首局便被舒瓦伯（Kyle Schwarber）與哈波（Bryce Harper）背靠背開轟，後續再被卡斯提拉諾（Nick Castellanos）與史托特（Bryson Stott）敲出陽春砲。

總教練柯拉（Alex Cora）批評道，「他今天速球控球完全失靈，當他沒有速球時，其他球種也都發揮不出效果。」

即便早早陷入0比5落後，紅襪卻在第5局因對方防守失誤找到轉捩點，當時滿壘狀況下，瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）擊出界外小飛球，費城人捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）與投手盧薩多（Jesús Luzardo）都未能順利接殺，結果瑞福斯奈德選到保送，下一棒杜蘭（Jarren Duran）也保送上壘，隨後岡薩雷斯（Romy Gonzalez）轟出其生涯首支滿貫砲，紅襪反以6比5超前。

儘管瑞爾穆托第8局敲安追平比數，紅襪牛棚仍成功撐到延長賽，最終靠納瓦耶茲一棒定江山，系列賽扳回顏面。

柯拉表示，「有時候你需要一點運氣，然後好好把握，那顆小飛球掉下來，瑞福斯奈德保送，我們開始起飛。」紅襪將在休兵日後回到主場迎戰道奇，在力拚外卡席次的路上繼續前進。

關鍵字： MLB紅襪納瓦耶茲

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