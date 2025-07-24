疑與跨性別網紅小A辣共度春宵　NBA冠軍射手遭瘋猜是男主角

▲小波特2023年曾來台為中信兄弟開球，左臂上有明顯刺青。（圖／中信兄弟提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣跨性別網紅小A辣爆出與「年薪破億美國球星」赴五星級飯店幽會，網友看了週刊上的照片後，瘋猜對象是曾在2023年9月來台替中信兄弟開球的NBA冠軍射手小波特（Michael Porter Jr.），這位身高6呎10吋（約208公分）前鋒今夏剛被金塊交易到籃網。

有讀者向《鏡週刊》爆料，曾看到小A辣與一名身高逾200公分的白人男子現身五星級飯店，小A辣本人事後坦承，當時在社群媒體收到對方的私訊邀約，表示將造訪台灣，赴約後才從朋友口中得知，該男子竟是年薪破億的美國大咖球星。

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週刊公開照片後，許多網友開始比對線索，認為該男子極有可能是2023年曾來台為中信兄弟開球的前金塊冠軍射手小波特。值得一提的是，照片中該男子左手刺青被打上馬賽克，而小波特左臂確實有著顯眼的刺青，更加深網友猜測。

▲▼小波特今夏遭金塊交易至籃網，上季場均18.2分、7籃板表現穩定。（圖／達志影像／美聯社）

現年27歲的小波特本月稍早成為交易主角，金塊將他與2032年未受保護首輪籤送往籃網，換取上季打出生涯年的3D前鋒強森（Cam Johnson）。小波特過去6個賽季皆效力於丹佛，上季出賽77場，繳出場均18.2分、7籃板，他去年季初曾語出驚人表示，若是他們今年沒能奪冠，高層恐會拆散2023年的冠軍陣容，未料一語成讖。

小波特現有的合約將在2027年到期，2024-25賽季薪資為3830萬美元（約11.2億台幣），2026-27賽季為4080萬美元（約11.9億台幣）。