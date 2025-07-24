快訊／宏國籃球隊申請加入PLG　聯盟聲明回應：非常歡迎

▲林鴻道（右二）月初喊話將重啟宏國籃球隊。（圖／記者杜奕君攝）

記者游郁香／綜合報導

昔日CBA中華職籃人氣勁旅「宏國象」籃球隊日前傳出將展開「重啟」計畫，昨深夜更出現新進度，已申請在2026-27賽季加入PLG，但今年不參加選秀；對此PLG今（24）日發出聲明表達樂觀其成，也再次強調未來兩年，仍會依照兩聯盟球團已簽訂的合作意向書內容持續合作。

宏國集團副董事長、現任中華奧會主席林鴻道5日公開表態，希望重啟昔日CBA人氣勁旅宏國象，引爆台籃震撼彈及高度關注。據了解，林鴻道已與昔日亞洲第一神射手李忠熙談妥，由他來執掌兵符，李忠熙曾是宏國總教練和球員。

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昨深夜傳出，宏國將申請加入國內職籃聯盟PLG，不過前提是得到現有的兩聯盟PLG和TPBL支持，才會正式展開「重啟」計畫，對此，PLG今日發表聲明回應如下：

P. LEAGUE+ 今日（07/24）表示，對於宏國表示初步申請加入PLG，聯盟及聯盟所屬球團都非常歡迎且樂觀其成。不過，PLG也再次強調，PLG在未來兩年仍會依照兩聯盟球團已簽訂合作意向書內容持續合作，目前兩聯盟的合作仍會持續進行、不會停下腳步，不管是現在或是未來都希望能讓臺灣籃球堅定的走在一起！

宏國籌備團隊也希望能在兩聯盟合作的歷程中，尊重兩聯盟球團依照意向書已取得共識加入這個合作計劃，能盡一份心力讓整個臺灣職籃環境更加健全及完整，希望讓兩聯盟的合作關係更加密切，讓球迷有更多期待。

同時希望能在兩聯盟合作時取得各球團的祝福，一起為臺灣籃球發展努力！