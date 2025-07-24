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原本想效仿Kobe「自己走下場」　哈利伯頓跟腱撕裂完全動不了

▲▼溜馬一哥哈利伯頓搶七戰無碰撞倒地退場，狀況看起來相當不妙。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利伯頓在總冠軍賽G7阿基里斯腱撕裂。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在本季NBA總冠軍賽G7開局不久即遭遇阿基里斯腱撕裂重傷，成為聯盟近年最令人心碎的場面之一。如今他回憶當下情境時坦言，原本想模仿傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）那年自行走下場的堅毅時刻，但身體根本無法支持。

哈利伯頓在《Pat McAfee Show》節目中受訪時說，「我倒在地上時心裡想著，『我要自己走下場，Kobe走得下去，我也可以。』我當時真的試著站起來，但一踏出腳步，完全沒辦法動，那感覺就像腳底掛著死重。」

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他補充，「我跟旁邊的人說『不要碰我，我要走下去』，但當我試著移動腳時，根本動不了，當下隊友趕緊幫我披上毛巾，因為我臉上的表情太痛苦、太震驚，連自己都無法相信。」

哈利伯頓提到的正是布萊恩2013年對勇士時的經典一幕，當時布萊恩在遭犯規後撕裂阿基里斯腱，仍堅持站起來投進2罰，隨後沒有依靠他人攙扶，獨自一拐一拐地走下場，展現「曼巴精神」的極致意志。

同樣地，杜蘭特（Kevin Durant）2019年總決賽撕裂阿基里斯腱後，也幾乎沒有人協助就自己走回更衣室。哈利伯頓表示，這些例子讓他更加敬佩這2位巨星的強大意志力。

目前哈利伯頓正進行術後復健，杜蘭特日前親自探訪他，並給予精神鼓勵。他強調，儘管沒能模仿偶像自行走下場的壯舉，但會努力「把心理狀態調整好」，迎接復出之路。

關鍵字： NBA溜馬哈利伯頓布萊恩

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