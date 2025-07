原本想效仿Kobe「自己走下場」　哈利伯頓跟腱撕裂完全動不了

▲哈利伯頓在總冠軍賽G7阿基里斯腱撕裂。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

溜馬一哥哈利伯頓(Tyrese Haliburton)在本季NBA總冠軍賽G7開局不久即遭遇阿基里斯腱撕裂重傷,成為聯盟近年最令人心碎的場面之一。如今他回憶當下情境時坦言,原本想模仿傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)那年自行走下場的堅毅時刻,但身體根本無法支持。

哈利伯頓在《Pat McAfee Show》節目中受訪時說,「我倒在地上時心裡想著,『我要自己走下場,Kobe走得下去,我也可以。』我當時真的試著站起來,但一踏出腳步,完全沒辦法動,那感覺就像腳底掛著死重。」

他補充,「我跟旁邊的人說『不要碰我,我要走下去』,但當我試著移動腳時,根本動不了,當下隊友趕緊幫我披上毛巾,因為我臉上的表情太痛苦、太震驚,連自己都無法相信。」

