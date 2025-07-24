新北國王確定連3年代表台灣征戰東超　誓完成未竟的冠軍夢

▲新北國王確定3度征戰東超。（圖／新北國王提供）

記者游郁香／綜合報導

東亞超級聯賽（EASL）今（24日）公布，新北國王確定取得2025-26賽季參賽資格，連續第3年代表台灣出戰。球團表示，過去兩季躋身四強行列，上季更奪得季軍寫下隊史最佳紀錄，但未完成的目標始終是東超冠軍，新賽季將持續強化整體實力，朝冠軍發起挑戰。

自2023年首度參與東超以來，國王持續與來自日本、韓國、菲律賓等地的職業球隊交手，累積豐富的比賽經驗，並締造唯一一支連兩年闖進最終四強球隊的紀錄。2024-25賽季更在季軍戰中擊敗日本強權琉球黃金國王，拿下季軍。透過與亞洲頂尖隊伍的高強度抗衡，國王累積寶貴經驗，也強化整體戰術體系與應變能力。

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▲林書豪上季帶領新北國王贏得東超季軍。（圖／新北國王提供）

針對新賽季再度參賽，本屆將在新任總教練派翠克（John Patrick）領軍下全力備戰，並以挑戰更高名次為核心目標，延續前兩季累積的成果與士氣，追求超越隊史最佳成績的表現，並讓更多人看見台灣籃球的實力。

新北國王總經理毛加恩表示：「我們很榮幸能夠連3年參賽，隨著東超持續壯大、匯聚更多頂尖球隊，過去兩季與亞洲強權抗衡，接下來在新教練與球員的全力備戰下，能有更穩定的表現，期待迎接這項亞洲籃壇最高殿堂的挑戰。」

