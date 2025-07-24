賈吉終結15打席熄火37轟追平大谷　洋基不敵藍鳥擴大勝差

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洋基隊球星賈吉（Aaron Judge）在24日（台灣時間）客場對戰藍鳥的比賽中，於第6局轟出本季第37支全壘打，結束自己15打席的安打荒，也是他睽違3場後再次開轟，追平大谷翔平的全壘打數，與美聯全壘打榜首羅利（Cal Raleigh）之間的差距縮小至2轟。不過球隊最終仍以4比8落敗，三連戰吞下1勝2敗，與同區龍頭藍鳥的勝差擴大至4場。

賈吉本場比賽擔任先發第3棒、指定打擊，前兩打席分別擊出游擊滾地球與揮空三振，使他的連續無安打打席數來到14。直到6局上1出局三壘有人時，藍鳥在經歷了對他6場比賽連續敬遠之後，選擇讓先發右投巴西特（Chris Bassitt）正面對決，結果賈吉逮中0好1壞的一顆甜球，擊出右中間方向的平飛全壘打。

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這支打出角度24度的子彈飛球，碰到右中外野最前排觀眾伸手接球後掉落場內，經由主審重播確認後仍判定為全壘打。這一轟也讓賈吉本季累積37轟、109打點，與羅利在打點榜並列，追趕三冠王的步伐未停。

儘管在打擊率方面尚未領先，但在全壘打與打點榜上仍緊追羅利，賈吉仍具備挑戰自2012年老虎隊的卡布雷拉（Miguel Cabrera）之後的首位大聯盟三冠王的機會。

不過洋基投手群在接下來兩局接連失守，先發投手佛里德（Max Fried）在6局下被史卓（Myles Straw）擊出超前安打後退場，7局再由第3任投手艾弗洛斯（Scott Effross）被比謝特（Bo Bichette）轟出兩分砲，讓藍鳥進一步拉開比數。這場比賽結束後，洋基以1勝2敗結束與東區龍頭藍鳥的系列賽，分區勝差也被擴大至4場。