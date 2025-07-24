里拉德的房東竟是哈樂戴！　2人因「網路太爛」常常交流

▲里拉德；哈樂戴。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

重返拓荒者的明星後衛里拉德（Damian Lillard），近日分享過去效力公鹿期間與哈樂戴（Jrue Holiday）的一段趣事。2人即將成為隊友，但實際上他們早在2023年就有間接交集，當時拓荒者將里拉德交易至公鹿，而作為交易一部分的哈樂戴則轉戰塞爾提克，巧合的是，里拉德當年在密爾瓦基的住處，正是哈樂戴位於當地的房子。

「我在密爾瓦基的時候租了他的房子住了2年。」里拉德笑說，「我們因此常常聊天，因為我一直抱怨Wi-Fi很爛。」

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Damian Lillard says he rented Jrue Holiday’s home in Milwaukee & they weren’t in contact over the house’s poor wifi



“When I lived in Milwaukee, I rented his house for two years so we talked a lot. Like, I was complaining to him about the wifi. There’s a clip online of like I… pic.twitter.com/OKuHxtPKSB — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) July 23, 2025

他更透露，有1場與塞爾提克交手後與哈勒戴互動的畫面曾在網路上掀起討論，當時2人賽後握手、短暫交談，不少球迷猜測對話內容，事實上他們談的正是家裡的網路問題。

如今，哈樂戴在今夏被交易至拓荒者，與傷後休養中的里拉德正式成為隊友，里拉德預計將以輔佐球員身分陪伴球隊，待2026–27賽季全面復出，屆時2位資深後衛有望同場聯手。