里拉德的房東竟是哈樂戴！　2人因「網路太爛」常常交流

▲里拉德;哈樂戴。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

重返拓荒者的明星後衛里拉德(Damian Lillard),近日分享過去效力公鹿期間與哈樂戴(Jrue Holiday)的一段趣事。2人即將成為隊友,但實際上他們早在2023年就有間接交集,當時拓荒者將里拉德交易至公鹿,而作為交易一部分的哈樂戴則轉戰塞爾提克,巧合的是,里拉德當年在密爾瓦基的住處,正是哈樂戴位於當地的房子。

「我在密爾瓦基的時候租了他的房子住了2年。」里拉德笑說,「我們因此常常聊天,因為我一直抱怨Wi-Fi很爛。」

Damian Lillard says he rented Jrue Holiday’s home in Milwaukee & they weren’t in contact over the house’s poor wifi



“When I lived in Milwaukee, I rented his house for two years so we talked a lot. Like, I was complaining to him about the wifi. There’s a clip online of like I… pic.twitter.com/OKuHxtPKSB