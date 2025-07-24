費城人哈波炸裂生涯第350轟！　現役最年輕達標

▲哈波擊出生涯第350轟。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

費城人重砲哈波（Bryce Harper）今（24）日在主場迎戰紅襪之戰中敲出本季個人第19轟，也達成生涯第350支全壘打里程碑，成為現役最年輕達標的球員。

首局哈波與隊友舒瓦伯（Kyle Schwarber）聯手演出背靠背全壘打，先是舒瓦伯掃出本季第34轟，緊接著哈波逮中紅襪投手吉歐里托（Lucas Giolito）失投速球，將球轟向右外野觀眾席，飛行距離達439英尺，擊球初速110.8英里，雙雙創下個人本季最佳。

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439 feet

110.8 MPH



Bryce Harper CRUSHED his 350th career homer! pic.twitter.com/me04kzSI6q — MLB (@MLB) July 23, 2025

這轟是哈波大聯盟生涯第350支全壘打，讓他成為史上第9位現役球員達成此里程碑的成員，目前前段班包括434轟史坦頓（Giancarlo Stanton）、395轟楚奧特（Mike Trout）、370轟葛斯密特（Paul Goldschmidt）、360轟馬查多（Manny Machado）、353轟弗里曼（Freddie Freeman）、351轟的艾瑞納多（Nolan Arenado）與賈吉（Aaron Judge）；其中哈波年僅32歲，是達標時最年輕者。

哈波開季表現起伏，且因右手腕發炎缺席約1個月，近期狀態明顯升溫，近9場比賽打擊率高達0.429，包括9支二壘安打與4轟，OPS飆升至1.529；舒瓦伯則維持本季火燙手感，賽前以0.934 OPS排名全聯盟第9，成為費城人打線最穩定的重砲之一。