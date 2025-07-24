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願披中華隊戰袍的費爾柴德進傷兵名單　光芒剛交易來就受傷

▲ 費爾柴德（Stuart Fairchild）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 費爾柴德（Stuart Fairchild）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）才剛於23日（台灣時間）被勇士交易到光芒，尚未為新東家出賽，便因右側腹斜肌拉傷被放入10天傷兵名單。這筆交易才剛完成，費爾柴德隨即進入傷兵名單，讓光芒未來如何運用他增添變數。

費爾柴德本季效力勇士期間多以代跑與守備替補為主，在大聯盟出賽28場，僅有55打席，打擊率.216，長打率與上壘率分別為.333與.273。雖然打擊表現平平，但憑藉優異的腳程與外野守備價值仍具一定實用性。

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這位2017年紅人第二輪選秀球員至今已效力響尾蛇、紅人、巨人、水手、勇士及光芒，是典型的第四號外野人選。

根據《坦帕灣時報》記者馬克・托普金（Marc Topkin）報導，費爾柴德進入傷兵名單後，光芒從3A叫上去年曾效力日本讀賣巨人隊的內外野手蒙提斯（Coco Montes）頂替空缺。

中華隊備戰經典賽，日前徵詢費爾柴德參賽意願，獲得正面回覆，期待為中華隊效力。今年他從紅人被交易到勇士，又從勇士被交易到光芒，得先繼續面對挑戰性的球季。

關鍵字： MLB費爾柴德光芒傷兵台美混血

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