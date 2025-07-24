大谷翔平創史上第一人「連5戰開轟+連5場盜壘」　開轟後仍反省

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇球星大谷翔平24日（台灣時間）在主場對雙城之戰再次寫下歷史，首局擊出個人本季第37轟，完成連5場開轟紀錄，追平隊史最長紀錄。儘管首打席就開轟，大谷翔平賽後仍針對之後的打席做出反省，沒能打出理想內容。

根據日媒《中日體育》引述數據網站「OptaStats」指出，自1901年以來，大谷是史上第一位左打者，能夠連5場比賽擊出全壘打，而且曾有過連5場盜壘成功的球員。他早在2024年9月便以5場連續盜壘成功的表現，超越包含鈴木一朗在內的所有日本選手紀錄。

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9局下，他更在2出局一壘有人的情況下獲得敬遠保送，最終靠著弗里曼（Freddie Freeman）的再見安打滑回本壘，率隊以4比3逆轉奪勝。

談到這場勝利，大谷直言是一場艱難的比賽，「最後能贏下來，並且拿下系列賽的勝利，我覺得非常好。能夠在最後2出局後完成逆轉，也代表我們還是有韌性。我認為能在出發客場前打出這樣的勝利是件好事。」

此役首局面對雙城右投帕達克（Chris Paddack），大谷在2好球後鎖定一顆79英里的曲球，轟出中外野方向的陽春砲，擊球初速達110.3英里（約178公里），飛行距離達441英呎（約134公尺），角度34度，是他連5場開轟、打出本季第37轟的關鍵一擊，也讓他重返國聯全壘打王寶座。

對於這一轟，他表示：「對方是非常優秀的投手，一開始我們打線也沒能好好掌握他。在這樣的情況下能先得分是好事。當然從第二打席之後沒能打出理想內容，是我需要反省的地方。」

雖然之後3打席無功而返，包括兩次揮空三振與一次左飛出局，不過9局下仍成為關鍵人物。在2出局一壘有人、落後1分的情況下，大谷被對方申告敬遠保送，隨後靠隊友連續上壘形成滿壘，最終弗里曼敲出再見安打，大谷從二壘全力衝刺滑回本壘得分。

他也回應當下激烈奔跑的情境：「無論是什麼樣的打球，只要球一被打出去，我就會往前衝。所以我當下的想法就是，全力衝回本壘。」

雖然近幾場大谷持續將球轟向左中外野方向，但他坦言方向並不是刻意安排，「我認為打球方向沒那麼重要，只要打出好角度，不管是拉打還是反方向，都沒有太大差別。我現在不會太在意打球方向，重點是去果斷揮擊我想打的球。」

大谷此役以1支全壘打貢獻1打點、1得分，另獲1次保送。這發全壘打也讓他成為道奇隊史第7位達成連5場開轟的選手。若能持續火力，將有望挑戰由傳奇球星肯・葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）等人保持的8場連續開轟大聯盟紀錄。