運動雲

>

大谷翔平創史上第一人「連5戰開轟+連5場盜壘」　開轟後仍反省

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇球星大谷翔平24日（台灣時間）在主場對雙城之戰再次寫下歷史，首局擊出個人本季第37轟，完成連5場開轟紀錄，追平隊史最長紀錄。儘管首打席就開轟，大谷翔平賽後仍針對之後的打席做出反省，沒能打出理想內容。

根據日媒《中日體育》引述數據網站「OptaStats」指出，自1901年以來，大谷是史上第一位左打者，能夠連5場比賽擊出全壘打，而且曾有過連5場盜壘成功的球員。他早在2024年9月便以5場連續盜壘成功的表現，超越包含鈴木一朗在內的所有日本選手紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

9局下，他更在2出局一壘有人的情況下獲得敬遠保送，最終靠著弗里曼（Freddie Freeman）的再見安打滑回本壘，率隊以4比3逆轉奪勝。

談到這場勝利，大谷直言是一場艱難的比賽，「最後能贏下來，並且拿下系列賽的勝利，我覺得非常好。能夠在最後2出局後完成逆轉，也代表我們還是有韌性。我認為能在出發客場前打出這樣的勝利是件好事。」

此役首局面對雙城右投帕達克（Chris Paddack），大谷在2好球後鎖定一顆79英里的曲球，轟出中外野方向的陽春砲，擊球初速達110.3英里（約178公里），飛行距離達441英呎（約134公尺），角度34度，是他連5場開轟、打出本季第37轟的關鍵一擊，也讓他重返國聯全壘打王寶座。

對於這一轟，他表示：「對方是非常優秀的投手，一開始我們打線也沒能好好掌握他。在這樣的情況下能先得分是好事。當然從第二打席之後沒能打出理想內容，是我需要反省的地方。」

雖然之後3打席無功而返，包括兩次揮空三振與一次左飛出局，不過9局下仍成為關鍵人物。在2出局一壘有人、落後1分的情況下，大谷被對方申告敬遠保送，隨後靠隊友連續上壘形成滿壘，最終弗里曼敲出再見安打，大谷從二壘全力衝刺滑回本壘得分。

他也回應當下激烈奔跑的情境：「無論是什麼樣的打球，只要球一被打出去，我就會往前衝。所以我當下的想法就是，全力衝回本壘。」

雖然近幾場大谷持續將球轟向左中外野方向，但他坦言方向並不是刻意安排，「我認為打球方向沒那麼重要，只要打出好角度，不管是拉打還是反方向，都沒有太大差別。我現在不會太在意打球方向，重點是去果斷揮擊我想打的球。」

大谷此役以1支全壘打貢獻1打點、1得分，另獲1次保送。這發全壘打也讓他成為道奇隊史第7位達成連5場開轟的選手。若能持續火力，將有望挑戰由傳奇球星肯・葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）等人保持的8場連續開轟大聯盟紀錄。

關鍵字： 大谷翔平道奇全壘打連5場開轟紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊世大運領獎遭鬧場！中國官員試圖搶賀電　體育署嚴厲譴責

中華隊世大運領獎遭鬧場！中國官員試圖搶賀電　體育署嚴厲譴責

大谷翔平創史上第一人「連5戰開轟+連5場盜壘」　開轟後仍反省

大谷翔平創史上第一人「連5戰開轟+連5場盜壘」　開轟後仍反省

道奇球迷噓爆！大谷翔平逆轉機會遭敬遠　羅伯斯不意外對手決策

道奇球迷噓爆！大谷翔平逆轉機會遭敬遠　羅伯斯不意外對手決策

大谷翔平連5場開轟追平隊史　弗里曼再見安打道奇逆轉勝

大谷翔平連5場開轟追平隊史　弗里曼再見安打道奇逆轉勝

對兄弟暴失10分到7局無失分　力亞士曝最大改變：接受豊暐配球

對兄弟暴失10分到7局無失分　力亞士曝最大改變：接受豊暐配球

徐若熙不催球速有其他目標！防禦率登頂喜歡大巨蛋「涼涼的」

徐若熙不催球速有其他目標！防禦率登頂喜歡大巨蛋「涼涼的」

魔鷹50轟達陣寫紀錄指天悼妻　統一獅6比4擊退台鋼雄鷹

魔鷹50轟達陣寫紀錄指天悼妻　統一獅6比4擊退台鋼雄鷹

高承睿、馮翊新雙雙無緣世大運男單4強　黃愉偼女單保銅創歷史

高承睿、馮翊新雙雙無緣世大運男單4強　黃愉偼女單保銅創歷史

湖人將砸67.3億續約唐西奇　曾追求兩3D後衛、現鎖定雙冠大鎖

湖人將砸67.3億續約唐西奇　曾追求兩3D後衛、現鎖定雙冠大鎖

徐若熙7局好投空降防禦率王！朱育賢3安開轟　味全2比0完封桃猿

徐若熙7局好投空降防禦率王！朱育賢3安開轟　味全2比0完封桃猿

【髮廊變急診室】男子理髮到一半昏倒 客人直接CPR開救！

熱門新聞

中華隊世大運領獎遭鬧場！中國官員試圖搶賀電　體育署嚴厲譴責

大谷翔平創史上第一人「連5戰開轟+連5場盜壘」　開轟後仍反省

道奇球迷噓爆！大谷翔平逆轉機會遭敬遠　羅伯斯不意外對手決策

大谷翔平連5場開轟追平隊史　弗里曼再見安打道奇逆轉勝

對兄弟暴失10分到7局無失分　力亞士曝最大改變：接受豊暐配球

徐若熙不催球速有其他目標！防禦率登頂喜歡大巨蛋「涼涼的」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中國官員試圖搶賀電　體育署嚴厲譴責

2連5戰開轟後大谷翔平即刻反省　

3大谷翔平重登國聯全壘打王

4大谷翔平連5場開轟追平隊史

5力亞士曝最大改變：接受豊暐配球

最新新聞

1費城人哈波炸裂生涯第350轟！

2厄文談籃網：他們只想要杜蘭特

3莫伊內羅明星賽左投變右投124公里

4願披中華隊戰袍的費爾柴德進傷兵名單

5連5戰開轟後大谷翔平即刻反省　

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

沒有應援樂只有掌聲　魔鷹首打席就建功！

魔鷹賽後哽咽發聲：請擁抱、珍惜你們的家人　全場哭成一片

【沒有應援樂只有掌聲】魔鷹首打席就建功！打回台鋼第一分

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【指天致敬愛妻】魔鷹揮出生涯第50轟！回壘仰天致意全場動容

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【沒綁繩還敢嗆？】現炒店土狗咬傷騎士！飼主瞎扯：咬人是牠的自由
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366