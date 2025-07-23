快訊／台灣網球女雙勇闖世大運金牌戰　李羽芸、林芳安直落2晉級

▲世大運網球女雙李羽芸、林芳安勇闖金牌戰 。（圖／大專體總提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

中華網球代表隊上屆成都世大運包辦5金，本屆新世代球員陷入苦戰，僅女雙李羽芸、林芳安挺進4強保底銅牌，兩人今（23日）晚與俄羅斯組合伊布拉吉莫娃（Alevtina Ibragimova）、扎伊采娃（Ksenia Zaytseva）爭搶決賽門票，最終以6比2、6比3直落2勝出，勇闖金牌戰。

本屆賽事在戶外紅土場地進行，李羽芸、林芳安位列女雙第3種子，首輪輪空後，次輪擊敗葡萄牙組合。8強賽來到中央球場迎戰地主德國第7種子迪特曼（Gina Dittmann）、赫爾曼（Sina Herrmann），首盤一度陷入2比5遭聽牌的危機，所幸急起直追連下5局逆轉；次盤再從2比4展開反擊，強勢連破對手發球局，連拿4局晉級4強。

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李羽芸、林芳安今晚出戰俄羅斯伊布拉吉莫娃、扎伊采娃，力拚決賽資格，表現相當強勢，首盤6比2先下一城；次盤首局又連拿4分，以Love game（對手0得分）拿下，第2局雙方打到Deuce，台灣組合再次超前搶下，一口氣連下4局。

不過李羽芸、林芳安隨後卻連丟3局，被追到4比3，好在關鍵第8局及時回神，再拉開5比3領先聽牌，最終以6比3勝出，挺進金牌戰。

上屆成都世大運，我國網球隊勇奪5金1銀1銅，是代表隊重要的獎牌庫，本屆僅李羽芸、林芳安挺進4強，兩人驚險延續隊史30年來，連15屆世大運都有獎牌入袋的優良傳統，現在還有機會爭金。