喜歡徐若熙今天的投球！葉君璋曝83球退場考量

記者王真魚／台北報導

味全龍「龍之子」徐若熙今（23）日對樂天桃猿繳出7局無失分的優質先發，僅用83球就退場，總教練葉君璋賽後透露，確實有考量到他上周末在明星賽登板的情況，做出相應的調整。

▲徐若熙 。（圖／味全龍提供）

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葉總指出，徐若熙此役狀況極佳，投球節奏穩定，整體內容令人滿意，「今年是他職業生涯中第一個相對完整的球季，球數並沒有特別限制。」

在這樣的前提下，加上明星賽有登板，葉總認為，徐若熙今天7局投了80幾球就收工是合理的，雖然要投到100球也不是問題，但沒有必要。

徐若熙7局僅被擊出4支安打，其中3支是二壘長打，葉總表示，那些球並不是打得特別紮實，「而是剛好落點巧妙、出現在線邊位置上。」整體投球內容仍值得肯定，「我覺得今天的內容是我喜歡的，是好的。」

儘管此戰球速不像以往來得快，但葉總認為，投球精準度與節奏皆值得讚賞，「整體來說，打者不太容易掌握他的球路。」

徐若熙賽後也以1.62防禦率空降防禦率王，葉總聽聞笑說，「真的嗎？」他強調，「還要再加油，球季很長，一個好先發投手不是短暫爬到這成績，重要是維持健康，有穩定表現。」

對於第6局稍有亂流？葉總認為，「可能那一局節奏跑掉了，其實這種情況很正常。」選手狀況本來就有好有壞，「其實有一局這樣也是很正常的。」

至於捕手的配球與引導，葉總給予肯定，「最近這幾場有好一點點，都有抓到重點，像昨天和鋼龍搭配，也做得很好。」

