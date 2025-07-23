運動雲

>

喜歡徐若熙今天的投球！葉君璋曝83球退場考量

記者王真魚／台北報導

味全龍「龍之子」徐若熙今（23）日對樂天桃猿繳出7局無失分的優質先發，僅用83球就退場，總教練葉君璋賽後透露，確實有考量到他上周末在明星賽登板的情況，做出相應的調整。

▲▼ 徐若熙 。（圖／味全龍提供）

▲徐若熙 。（圖／味全龍提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉總指出，徐若熙此役狀況極佳，投球節奏穩定，整體內容令人滿意，「今年是他職業生涯中第一個相對完整的球季，球數並沒有特別限制。」

在這樣的前提下，加上明星賽有登板，葉總認為，徐若熙今天7局投了80幾球就收工是合理的，雖然要投到100球也不是問題，但沒有必要。

徐若熙7局僅被擊出4支安打，其中3支是二壘長打，葉總表示，那些球並不是打得特別紮實，「而是剛好落點巧妙、出現在線邊位置上。」整體投球內容仍值得肯定，「我覺得今天的內容是我喜歡的，是好的。」

儘管此戰球速不像以往來得快，但葉總認為，投球精準度與節奏皆值得讚賞，「整體來說，打者不太容易掌握他的球路。」

徐若熙賽後也以1.62防禦率空降防禦率王，葉總聽聞笑說，「真的嗎？」他強調，「還要再加油，球季很長，一個好先發投手不是短暫爬到這成績，重要是維持健康，有穩定表現。」

對於第6局稍有亂流？葉總認為，「可能那一局節奏跑掉了，其實這種情況很正常。」選手狀況本來就有好有壞，「其實有一局這樣也是很正常的。」

至於捕手的配球與引導，葉總給予肯定，「最近這幾場有好一點點，都有抓到重點，像昨天和鋼龍搭配，也做得很好。」
 

關鍵字： 棒球味全龍徐若熙先發投手總教練葉君璋中職

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／中華足協重懲周台英　註銷教練證、終生禁止參與足球事務

快訊／中華足協重懲周台英　註銷教練證、終生禁止參與足球事務

魔鷹賽後哽咽發聲：請擁抱、珍惜你們的家人　全場哭成一片

魔鷹賽後哽咽發聲：請擁抱、珍惜你們的家人　全場哭成一片

從中職勝投王到房仲業上班族　鎌田祐哉回顧甲子園：啊！就結束了

從中職勝投王到房仲業上班族　鎌田祐哉回顧甲子園：啊！就結束了

大谷翔平36轟！連4戰轟出日本紀錄　道奇牛棚再爆山本無關勝敗

大谷翔平36轟！連4戰轟出日本紀錄　道奇牛棚再爆山本無關勝敗

湖人將砸67.3億續約唐西奇　曾追求兩3D後衛、現鎖定雙冠大鎖

湖人將砸67.3億續約唐西奇　曾追求兩3D後衛、現鎖定雙冠大鎖

魔鷹50轟達陣寫紀錄指天悼妻　統一獅6比4擊退台鋼雄鷹

魔鷹50轟達陣寫紀錄指天悼妻　統一獅6比4擊退台鋼雄鷹

復健登板被批不敬　羅伯斯硬起來護大谷：不懂哪裡失禮？

復健登板被批不敬　羅伯斯硬起來護大谷：不懂哪裡失禮？

魔鷹喪妻堅毅上場惹鼻酸　美記者哽咽轉發影片：需要紙巾

魔鷹喪妻堅毅上場惹鼻酸　美記者哽咽轉發影片：需要紙巾

徐若熙7局好投空降防禦率王！朱育賢3安開轟　味全2比0完封桃猿

徐若熙7局好投空降防禦率王！朱育賢3安開轟　味全2比0完封桃猿

「我和悍將全隊都支持你」　力亞士球帽悼念魔鷹之妻：我永遠都在

「我和悍將全隊都支持你」　力亞士球帽悼念魔鷹之妻：我永遠都在

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

熱門新聞

快訊／中華足協重懲周台英　註銷教練證、終生禁止參與足球事務

魔鷹賽後哽咽發聲：請擁抱、珍惜你們的家人　全場哭成一片

從中職勝投王到房仲業上班族　鎌田祐哉回顧甲子園：啊！就結束了

大谷翔平36轟！連4戰轟出日本紀錄　道奇牛棚再爆山本無關勝敗

湖人將砸67.3億續約唐西奇　曾追求兩3D後衛、現鎖定雙冠大鎖

魔鷹50轟達陣寫紀錄指天悼妻　統一獅6比4擊退台鋼雄鷹

讀者回應

﻿

熱門新聞

1足協重懲周台英　終生禁止足球事務

2魔鷹賽後哽咽發聲　全場哭成一片

3前中職勝投王回顧甲子園：啊！結束

4大谷翔平36轟！連4戰轟出日本紀錄

5湖人將續約唐西奇　鎖定雙冠大鎖

最新新聞

1高承睿、馮翊新無緣4強　黃愉偼保銅

2魔鷹寫紀錄指天悼妻　獅6比4擊退台鋼

3力亞士曝最大改變：接受豊暐配球

4台灣網球女雙勇闖世大運金牌戰

5徐若熙防禦率登頂！但更希望...

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

魔鷹賽後哽咽發聲：請擁抱、珍惜你們的家人　全場哭成一片

【首次個人生日會】 #李珠珢 感動流淚：很感謝台灣粉絲❤

沒有應援樂只有掌聲　魔鷹首打席就建功！

【沒有應援樂只有掌聲】魔鷹首打席就建功！打回台鋼第一分

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366