U12美國隊參訪道奇再來台　「大谷是最佳榜樣」二刀流夢想者激增

▲U12美國隊參觀大聯盟。（圖／截自X:USA Baseball 12U）

記者楊舒帆／綜合報導

第8屆U12世界盃將於本月25日至8月3日在台灣台南盛大舉行，來自全球12支國家代表隊齊聚一堂，而美國隊則因「二刀流巨星」大谷翔平的影響，隊內掀起一股「投打兼修」熱潮；韓國隊以「奪冠」為目標出征。

美國隊近日受邀至洛杉磯道奇球場參訪，現場見證大谷翔平於對雙城之戰中以「投打同場」身分貢獻逆轉2分砲的英姿，讓小將們為之驚嘆。隊內成員為美國該年齡層頂尖新秀之一，曾培育出包含去年新人王斯基恩斯（Paul Skenes）在內的多位大聯盟球員。

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美國代表隊總監比克（Cole Beeker）表示：「大谷翔平是美國孩子心目中最完美的榜樣，他的出現讓越來越多孩子希望成為『二刀流』選手。能夠親眼觀察他的訓練與比賽，是這些少棒選手難得的學習經驗。」

U12美國代表隊是全美同年齡層最頂尖的潛力新星所組成，過去曾孕育出如海盜隊的去年度新人王史金斯（Paul Skenes）和小熊隊的克羅-阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）等大聯盟球員。比克說：「我很期待未來5年、10年間，看著這些孩子的成長。也許他們將來能在大聯盟與大谷翔平同場較勁，那將會是最酷的事了。」

據多家韓媒報導，韓國代表隊於17日展開集訓，並於22日進行最後一場對抗賽後，23日搭機抵台。此次韓國U-12代表由道谷國小姜桂然總教練領軍，與孝悌國小金基煥、順天南山國小孟鎮國兩位教練攜手組成教練團。選手們於昆池岩TeamUp Campus及多所中學球隊設施進行集訓，並與恩北中、大峙中等校進行熱身賽，全力調整狀態。

U12世界少棒賽每兩年舉辦一次，自2011年起由世界棒壘球總會（WBSC）主辦，台南市自2015年起成為常設主辦地。比賽場地包括台南亞太國際棒球訓練中心等地，預計吸引大批國內外球迷與棒球愛好者關注。中華隊日前選出正式參賽名單，近期在比賽場地訓練蓄勢待發，也準備好迎接各國小將，以球會友。