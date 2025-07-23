「控球之神」保羅回快艇續披3號戰袍　畢爾聽前輩要來秒讓號

▲「控球之神」保羅重返快艇，將續披3號戰袍 。（圖／翻攝自X／LA Clippers）

記者游郁香／綜合報導

「控球之神」保羅（Chris Paul）正式重返洛杉磯快艇，迎接個人生涯第21個賽季，繼續披上他象徵性的3號球衣。值得一提的是，比保羅早加盟的3屆全明星後衛畢爾（Bradley Beal），主動讓出自己從菜鳥季穿到現在的3號，對這位綽號「CP3」的偉大前輩表達高度敬意。

CP3⃣



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快艇籃球事務總裁法蘭克（Lawrence Frank）證實此舉時表示，畢爾生涯累積超過1萬7000分、3度入選全明星賽，但他了解這個號碼對保羅的意義，因此毫不猶豫主動讓出，「當他聽說保羅可能加盟時，立刻表示：『我想把我的號碼讓給他。』我甚至不確定保羅本人知不知道這件事。這是Brad主動提出的一個非常大方的舉動。」

保羅曾於2011年至2017年效力快艇6季，是「空拋之城」時代的領軍人物，目前仍保持隊史場均助攻與抄截「雙冠王」紀錄。不過40歲的他此番回歸將轉任替補角色，為球隊帶來經驗與穩定性。

「有些晚上他會打很久，有些晚上可能上場不多，」法蘭克指出，「上季他打滿82場比賽，表現非常出色。當一位球員願意接受新角色，我們絕不會輕忽這一點。我們討論了所有可能性，確保雙方都能接受並認同這個安排。保羅想回來、想待在家、想再披快艇球衣，我們當然知道他的技術，但也更重視這個角色是否適合彼此。」

▲哈登與保羅在快艇重聚。（圖／路透）

快艇在簽下保羅前曾詢問陣中兩大核心雷納德（Kawhi Leonard）與哈登（James Harden）的意見，兩人都認為保羅是完美人選，「哈登很在乎勝利，他與保羅曾聯手殺進西區決賽、差一場就闖進總冠軍賽。他稱讚保羅擁有極少數人具備的視野、領導能力、競爭意識與職業態度，認為他會非常適合快艇。」

保羅的加盟也為快艇操作頻繁的休賽季劃下句點。球隊與哈登續約兩年，簽下被太陽買斷的畢爾，交易得到柯林斯（John Collins），並從自由市場網羅中鋒羅培茲（Brook Lopez），新賽季陣容全面升級。