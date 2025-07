「控球之神」保羅回快艇續披3號戰袍　畢爾聽前輩要來秒讓號

▲「控球之神」保羅重返快艇,將續披3號戰袍 。(圖/翻攝自X/LA Clippers)

記者游郁香/綜合報導

「控球之神」保羅(Chris Paul)正式重返洛杉磯快艇,迎接個人生涯第21個賽季,繼續披上他象徵性的3號球衣。值得一提的是,比保羅早加盟的3屆全明星後衛畢爾(Bradley Beal),主動讓出自己從菜鳥季穿到現在的3號,對這位綽號「CP3」的偉大前輩表達高度敬意。

