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林智平關鍵長打 桃猿延長11局4比3氣走味全

▲林承飛。（圖／樂天桃猿提供）

▲林承飛。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍22日主場迎戰樂天桃猿，林承飛7局上砲轟鋼龍扳平比數，兩隊2比2平手進入延長賽，林智平11局上建功勝利打點，桃猿4比3獲勝。

兩隊激戰到9局難分勝負，味全龍10局上派出陳禹勳登板，在林政華短打時，他傳三壘觸殺跑者。隨後張政禹也快傳三壘也讓跑者出局，成晉擊出游擊滾地球，桃猿無功而返。10局下桃猿由剛回到一軍的呂詠臻登板，也演出3上3下。

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11局下林智平掃出二壘安打進帳超前分，林泓育隨後也敲安打，換上林子昱接替發生暴投再掉1分，擴大至4比2，11局下莊昕諺登板，吉力吉撈觸身球保送，朱育賢掃出安打送回1分，郭天信擊出投手前滾地球ㄝ靠野手選擇上壘，不過三壘跑者遭到刺殺。莊昕諺製造雙殺，最終桃猿以4比3獲勝。

桃猿首局就攻破龍隊防線，陳晨威掃出二壘安打，利用成晉滾地球推進三壘，林智平高飛犧牲打進帳1分。

龍隊3局下反攻，王順和率先敲出二壘安打，李凱威保送，吉力吉撈・鞏冠掃出安打，連續11場比賽都有安打，為龍隊扳平為1比1。5局下陳子豪保送後，李凱威、吉力吉撈連續安打超前比數。

猿隊林承飛7局上轟出本季第4轟，幫助球隊再度扳平為2比2。這是他本場比賽的第2支安打，也完成連續11場敲安，手感相當火燙。

鋼龍主投7局，用了95球，包含65顆好球，被敲4支安打，包含1發全壘打，有2次保送，失2分，投出優質先發的內容，但遭到林承飛砲轟，勝投資格飛了。

魔神樂主投5局失2分退場，蘇俊璋、賴胤豪相繼演出3上3下，朱承洋8局下面對吉力吉撈、朱育賢都飆三振，達成生涯300K。

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