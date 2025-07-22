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黃暐傑首次LiveBP飆速148　葉總估8月二軍：恢復巔峰的8成就不錯

▲黃暐傑。（圖／截自EOBASEBALLCLUB推特）

▲黃暐傑。（圖／截自EOBASEBALLCLUB推特）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍在季中選秀首輪選進具有大聯盟資歷的投手黃暐傑，目前正按部就班進行復健調整。總教練葉君璋透露，黃暐傑上週已完成首次Live BP（實戰打擊練習），最快球速來到147至148公里。

「上禮拜有一次Live BP，我沒有親眼看到，但教練團反映他的狀況不錯。」葉君璋指出，雖然黃暐傑在手術後的復健過程中狀況可能起伏不定，但首次實戰練投表現良好，具有重要意義。

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接下來黃暐傑預計還會再安排一次Live BP，並進行模擬比賽。葉君璋評估：「8月初應該可以在二軍比賽，屆時再觀察狀況，視情況決定是否升上一軍。」

談到黃暐傑的健康巔峰時期，葉君璋表示：「每個武器都滿頂的，直球角度，變速球與曲球都是4至5顆星的程度。他本身有一定能力。開刀之後，最大的關鍵在於恢復後的穩定性，以及球種和球質能否跟上。」

他進一步補充：「年紀也會影響恢復狀況與球速是否能維持，這部分很難預測。不過對黃暐傑來說，只要能恢復到過去巔峰的八成、九成，就已經足以幫助球隊。」

對於黃暐傑的能力，葉君璋也給予肯定：「能夠有機會升上大聯盟的投手，代表他擁有某些讓教練團看見，有展現過自己好的一面。」

關鍵字： 味全龍黃暐傑復健葉君璋大聯盟

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