大谷翔平挨轟後自己炸回2分　強調「轉換心情」很重要

▲大谷翔平挨轟後轉換心情。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇大谷翔平今(22)日迎戰雙城二刀流先發登板,儘管首局就遭遇全壘打失分,但他隨即用自己手中的球棒回應,一棒轟出逆轉2分砲,助隊以5比2奪勝。賽後他坦言被轟是自己的失投,但也強調「轉換心情很重要」。

此戰為大谷睽違8天的再度登板,他在首局面對首名打者巴克斯頓(Byron Buxton)時,第2球送出偏高滑球,被一棒掃上左外野看台。

CRUSHED



Byron Buxton demolishes the second pitch he sees from Shohei Ohtani! pic.twitter.com/haT5wYRIK1