大谷翔平挨轟後自己炸回2分　強調「轉換心情」很重要

▲大谷翔平挨轟後轉換心情。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇大谷翔平今（22）日迎戰雙城二刀流先發登板，儘管首局就遭遇全壘打失分，但他隨即用自己手中的球棒回應，一棒轟出逆轉2分砲，助隊以5比2奪勝。賽後他坦言被轟是自己的失投，但也強調「轉換心情很重要」。

此戰為大谷睽違8天的再度登板，他在首局面對首名打者巴克斯頓（Byron Buxton）時，第2球送出偏高滑球，被一棒掃上左外野看台。

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CRUSHED



Byron Buxton demolishes the second pitch he sees from Shohei Ohtani! pic.twitter.com/haT5wYRIK1 — MLB (@MLB) July 22, 2025

賽後大谷主動談到這球，「那顆球確實投得太甜了，對手也是優秀打者，這種球他們不會放過，我認為那是我的失投。」

不過，大谷立刻用行動將失分討回，他在下個半局迎來第1打席，於2好1壞情況下鎖定1顆高角度變速球，轟出超大號2分砲，幫助球隊反超比分，也完成連3場開轟的紀錄。

對於球隊處於連敗壓力下是否感到負擔，大谷表示，「連敗時情緒上確實會比較低落，但重要的是要懂得切換心態，在比賽中保持放鬆。」

本場大谷共投46球、投滿3局，挨4安打失1分，送出3次三振，投球數創下傷後復出以來新高，大谷說，「本來希望可以投滿4局，但這樣的內容也算是不錯，接下來希望能再投更長一些。」