明星賽60位女孩排舞獲讚爆　幕後功臣FA大頭扛舞蹈總監

▲▼明星賽六隊女孩開場表演，明星賽舞蹈總監大頭緊盯女孩們的表演。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2025年台灣精品中華職棒明星對抗賽圓滿落幕，除了場上熱血的球賽，開場由六隊啦啦隊聯合演出的舞蹈也成為本屆最大亮點之一，堪稱歷年規模最盛大、整齊度最高的表演。這場精彩演出的幕後靈魂人物，正是來自 Fubon Angels、啦啦隊資歷僅兩年的成員——大頭。

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此次破天荒由一位現役且年資僅兩年的啦啦隊成員擔任「舞蹈總監」，打破過去多由資深或退役成員擔綱的慣例。儘管未能親自站上舞台演出，大頭卻從選曲、編舞、走位到彩排，事無鉅細全程投入，盼能為球迷呈現一場無可挑剔的開場秀。

「雖然一開始很擔心自己能不能勝任，但還是希望挑戰看看，也很感謝大家給我這個機會學習。」大頭坦言這段時間壓力不小，必須在極短時間內統籌60位女孩的排練與隊形動線，還得隨時因應現場突發狀況調整。她說：「有時內心很慌，但還是強迫自己冷靜下來處理，因為我知道，大家都在看著我。」

此次表演除融合傳統應援動作，也加入流行舞蹈風格，大頭期望打造出視覺層次更豐富、節奏更有張力的呈現方式。「去年我是舞群的一員，當時就想過如果有機會，希望能融合更多元素，讓開場舞更驚豔。」

兩天演出圓滿結束，站在場邊的大頭望著舞台上的女孩們，壓抑許久的情緒終於潰堤：「我永遠不會忘記第一天那個瞬間，觀眾掌聲響起時，我眼淚瞬間爆出來、雙手發抖，感動、驕傲、如釋重負，什麼情緒都湧上來。」

從幕前舞者到幕後總監，大頭用行動證明了自己的實力與責任感，不只是優秀的表演者，更是值得信賴的統籌與創意核心。Fubon Angels以她為傲，全體啦啦隊女孩也在她的帶領下，在明星賽舞台綻放最耀眼的光芒。

▲明星賽六隊女孩開場表演。（圖／富邦悍將提供）