曾批評貝利選前不試訓　喬治今改口：他有權決定路怎麼走

▲爵士新秀貝利。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

七六人球星喬治(Paul George)今(22)日在節目中收回先前對爵士新人貝利(Ace Bailey)的選前質疑。他日前曾公開批評貝利拒絕多隊試訓的作法,如今坦承自己言之過早,並表示欣賞這名18歲新秀堅持走出自我風格的勇氣。

在今年選秀會前,貝利雖備受期待,卻因為選擇不參加部分球隊的試訓而引發爭議,當時喬治也曾在《Podcast P》節目中對此提出批評,認為這可能影響他的選秀順位。

然而事隔數周,喬治在最新1集節目中改口表示,「我想收回當初的說法,我們怎麼能責怪一個知道自己想要什麼的孩子?他有實力、有天賦,有權決定自己的道路要怎麼走。」

喬治補充,雖然貝利的選擇「有可能會反效果,但最終沒有」,他依然進入了理想的環境,並在夏季聯賽中打出亮眼表現,喬治說,「他打了場瘋狂地比賽,展現出自己的潛力。」

No. 5 pick Ace Bailey was impressive in the @utahjazz Salt Lake City Summer League W



18 PTS

7 REB

3 AST

3 3PM pic.twitter.com/AYYuqJcZ75