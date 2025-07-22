曾批評貝利選前不試訓　喬治今改口：他有權決定路怎麼走

▲爵士新秀貝利。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

七六人球星喬治（Paul George）今（22）日在節目中收回先前對爵士新人貝利（Ace Bailey）的選前質疑。他日前曾公開批評貝利拒絕多隊試訓的作法，如今坦承自己言之過早，並表示欣賞這名18歲新秀堅持走出自我風格的勇氣。

在今年選秀會前，貝利雖備受期待，卻因為選擇不參加部分球隊的試訓而引發爭議，當時喬治也曾在《Podcast P》節目中對此提出批評，認為這可能影響他的選秀順位。

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然而事隔數周，喬治在最新1集節目中改口表示，「我想收回當初的說法，我們怎麼能責怪一個知道自己想要什麼的孩子？他有實力、有天賦，有權決定自己的道路要怎麼走。」

喬治補充，雖然貝利的選擇「有可能會反效果，但最終沒有」，他依然進入了理想的環境，並在夏季聯賽中打出亮眼表現，喬治說，「他打了場瘋狂地比賽，展現出自己的潛力。」

No. 5 pick Ace Bailey was impressive in the @utahjazz Salt Lake City Summer League W



18 PTS

7 REB

3 AST

3 3PM pic.twitter.com/AYYuqJcZ75 — NBA (@NBA) July 8, 2025

喬治更進一步反思自己不該成為指導年輕人該怎麼走的那種前輩，「每個人都有自己的道路，你想怎麼走，那是你的選擇，我們沒資格說什麼才是對的。」

貝利來自羅格斯大學，今年以第5順位被爵士挑中，在當地時間7月7日面對灰熊的鹽湖城夏季聯賽中，單場砍下18分、7籃板、3助攻，率隊112比111贏得比賽。