大谷翔平今雙刀出擊！羅伯斯盼率隊反彈

▲大谷翔平與道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts擊掌（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）於美國時間21日（台灣時間22日）在主場迎戰雙城隊賽前接受媒體訪問，談及即將以「二刀流」身分先發的大谷翔平，這也是他在下半季首度同時以投手與打者身份出賽。

大谷復出至今共投5場，累積9局，防禦率僅1.00。此次對雙城的比賽，是他在下半季的首次登板。

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談到大谷的狀態，羅伯斯說，「我很喜歡他在投手丘上的態度。雖然樣本數仍少，但現在的重點是逐漸增加投球數。他的速球、控球與變化球都處於良好狀態，接下來就是穩定拉長出賽內容。」

他也補充過去曾提到「大谷正在扛起球隊」，具體而言，「主要體現在他的競爭意志上。他在投手丘上展現出比過去更高的專注力與決斷力，我曾說過，他在投球時與打擊時是截然不同的樣貌，他清楚球隊的現況，也明白自己應該扮演的角色。」

此外，羅伯斯指出，「在場外，他因不經意地成為媒體與球迷焦點，反而讓其他隊友可以專心打球。而在場上，他的求勝心極強，每天都想為球隊付出，不論是上場打擊、站上投手丘，甚至在需要的時候選擇保送，只要有助於球隊，他都願意去做。他話不多，但透過實際行動傳遞影響力，這點意義重大，而且他每天都在做到。」

他也將大谷與隊內另一位核心球星佛里曼（Freddie Freeman）相提並論，「他們兩人都有強烈的責任感。弗雷迪擅長透過言語鼓舞隊友，而大谷則更內斂，但無論成績起伏，他們都能保持冷靜。他們都清楚自己的定位與任務，並持之以恆地做好準備。」

目前道奇隊在下半季開局吞下三連敗，羅伯斯坦言，「我們被太空人打趴，對釀酒人也吞了六連敗。不管對手是誰，我們都得拿出更好的表現，這是現在最重要的課題。」他呼籲球隊應該回歸自身、專注改善表現，力求儘快止敗。