男團金牌戰表現失常痛哭後　高承睿世大運混雙不敵日本無緣16強

▲高承睿在世大運男團金牌戰表現失常，混雙32強賽也不敵日本組合。（圖／大專體總提供）

記者游郁香／綜合報導

世界排名第25的「柚子同學」高承睿，在男團金牌戰表現失常，意外丟了2點，他為此自責痛哭，讓球迷很不捨。小高本屆身兼4項，今（21）日與簡彤娟攜手出戰混雙32強賽，強碰日本野俊輔、出澤杏佳，其中出澤杏佳是上屆成都世大運混雙銅牌得主，台灣組合最終以1比3落敗，無緣16強。

年僅20歲的高承睿已是台灣男單二哥，世界排名僅次一哥林昀儒，他本屆世大運領軍出征男團賽事，被視為陣中的王牌，4強賽獨攬2點扳倒日本，金牌戰卻意外丟了2點，雖然中華隊最終以3比2擊敗中國，贏得隊史首面團體賽金牌，小高卻開心不起來，對自己拖累團隊相當自責，忍不住痛哭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲德國萊茵魯爾世大運，台灣女單新星簡彤娟。（圖／大專體總提供）

高承睿收拾情緒後，今日下午搭檔簡彤娟出戰混雙32強賽，對上日本岡野俊輔、出澤杏佳，出澤杏佳昨日才幫助日本女團摘金，她上屆成都世大運囊括女單銀牌、混雙銅牌與女團銀牌，實力相當出色。

雙方首局就打到「爆分」，高承睿與簡彤娟13比15讓出，次局也沒能扳回一城，9比11再掉1局遭聽牌；第3局重整旗鼓，11比7拿下，將戰線延長到第4局，無奈這一局兩人完全不在狀態內，4比11遭對手碾壓，最終總局數1比3止步32強。