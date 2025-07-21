銀恨後再出發！「台灣蝶王」王冠閎100蝶預賽　分組第4晉級

▲「台灣蝶王」王冠閎在本屆世大運200公尺蝶式決賽奪下銀牌，下午100蝶預賽以分組第4晉級。（圖／大專體總提供）

記者游郁香／綜合報導

「台灣蝶王」王冠閎今（21）日凌晨在德國萊茵魯爾世大運男子200公尺蝶式決賽，游出1分55秒85連2屆摘銀，再次與台灣世大運史上首面游泳金牌擦身而過，他坦言非常不滿意，下午換在男子100公尺蝶式預賽登場，他被分在第8組第3水道，繳出52秒73，分組第4、總排第9晉級準決賽。

現年23歲的王冠閎，是國內男子蝶式3項全國紀錄保持人，他在2021年東京奧運以1分54秒44寫下200蝶全國最佳成績。2023年成都世大運他以1分55秒69摘銀，僅差0.03秒與金牌擦肩；同年杭州亞運再次繳出1分54秒53佳績，贏得一面銀牌，終結台灣男泳將長達25年的亞運獎牌荒。

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本屆世大運，王冠閎目標直指台灣史上首面游泳金牌，他在200蝶預賽游出1分58秒39，總排第7晉級；準決賽提升至1分55秒65，以總排第1之姿挺進決賽，展現絕佳狀態，但今日凌晨的決賽，他的發揮不如準決賽，成績退步到1分55秒85，不敵美國好手道格倫（Jack Dahlgren）的1分55秒59，連2屆世大運「銀恨」。

結束200蝶賽事後，王冠閎今日下午出戰100蝶預賽，被分在第8組第3水道，游出52秒73，分組第4、總排第9晉級準決賽。他稍晚還要在4X100混合式接力預賽登場，與隊友莊沐倫、韓安齊、劉姵吟一起力拚決賽門票。