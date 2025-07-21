李珠珢首場個人生日見面會圓滿成功　驚喜宣布推出影像紀實

▲李珠珢與粉絲們合影留念。（圖/富邦育樂提供）



記者胡冠辰／綜合報導

富邦育樂旗下啦啦隊Fubon Angels成員、被粉絲暱稱為「AI 女神」的李珠珢，昨（20）日於台北三創生活園區 Clapper Studio 盛大舉辦首場個人生日粉絲見面會，吸引 400 名粉絲共襄盛舉。這場特別的見面會不僅凝聚了海內外粉絲的熱情支持，更在尾聲驚喜宣布，李珠珢的首本個人影像紀實作品《FIGHT FOR ALL 李珠珢的主場日記》將於 9 月正式發行。

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▲李珠珢與VVIP近距離互動。（圖/富邦育樂提供）



儘管正值酷暑，活動現場依然座無虛席，粉絲來自英國、馬來西亞、韓國與香港等地，展現強大國際人氣。見面會上，李珠珢與粉絲近距離互動、分享生活點滴，還特別獻唱多首韓文歌曲如《只有你》和《看著你的眼睛》，溫柔嗓音展現與球場應援時不同的迷人魅力，讓粉絲沉醉其中。

此外，活動精心設計多項趣味遊戲，如「三振舞王大對決」與「命中珠定就是你」，更透過喜好抉擇題讓粉絲了解李珠珢生活中的另一面，例如她偏好長髮勝過短髮等，笑聲不斷，氣氛熱烈。

▲李珠珢唱跳表演。（圖/富邦育樂提供）



此次生日對李珠珢而言別具意義，也是她來台發展後首度舉辦的生日見面會。為了給偶像驚喜，粉絲自發於西門町、信義區等地的公車、捷運站、百貨商圈設置應援廣告，李珠珢在活動前也抽空親自探訪這些「踩點」，以實際行動向粉絲致謝，場面感人。

見面會的高潮落在生日慶生活動上，主辦單位特別準備造型蛋糕，搭配她最喜愛的「星星人」角色，童趣設計讓她笑開懷。面對全場粉絲齊聲獻唱生日快樂歌，李珠珢一度哽咽表示：「這是我第一次在台灣舉辦生日見面會，真的感受到大家的溫暖與支持，我會記得這一天，希望大家一直陪在我身邊，永遠支持我！」

▲李珠珢與粉絲玩「命中珠定就是你」遊戲。（圖/富邦育樂提供）



活動壓軸驚喜則是宣布李珠珢的首本個人影像紀實《FIGHT FOR ALL 李珠珢的主場日記》，將由尖端出版集團與富邦育樂聯手推出，預計於 9 月正式發行。書中紀錄她來台發展的點點滴滴，包括球場應援瞬間與私下生活樣貌，是粉絲收藏與回憶的重要紀念。精裝典藏版將於 7 月 24 日中午 12 點，於尖端網路書店搶先開賣，作為她生日當天送給粉絲的「大禮」。