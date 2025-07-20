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林智勝回憶19屆22場明星賽　感性告白：這輩子不再有這樣盛況

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽20日進行第二戰，林智勝迎來生涯最後一場明星賽，留下滿滿回憶，今年則未再「出哏」，特別感謝球迷。

回顧這屆明星賽，林智勝重返過去熟悉的游擊防線，他坦言：「從2015年打到今年，真的好緊張，賽前非常謹慎，怕拉傷。本來預計只守兩到三局，後來跟龍貓（曾豪駒）、志綱教練說，看自己能撐幾局就撐幾局，盡力去做。謝謝教練團讓我有機會以中華隊首度游擊身份登場，真的很榮幸。」

第8局接到最後一顆球後退場，他說：「謝謝那顆球剛好跑進我手套，接到之後就放鬆了。」他原本擔心會成為大家的「絆腳石」，因此這兩天比賽都非常專注，用季賽的態度來看待明星賽，只希望留下更多美好回憶。

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▲▼ 2025中職明星賽，林智勝跳舞 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 2025中職明星賽，林智勝跳舞 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 2025中職明星賽，林智勝退場休息 。（圖／記者李毓康攝）

他也透露原本設定，如果最後一次打席敲出安打就會主動退場，「但後來接完球時，腳有點快鐵腿了，覺得差不多了，便臨時請教練讓我下場。」他還笑說：「從場上走回休息室的距離太短，可不可以長一點？」

退場後與胡金龍深情相擁，林智勝感性地說：「雖然我們不是這次比賽的主角，但學弟們，包括金龍都很享受中華隊氛圍，這氛圍真的很棒，也創造出許多贏球機會，大家表現都很不錯。」

談到最後一次參賽，林智勝再次強調，「能參加19屆、累積22場出賽真的很榮幸。謝謝球迷一直以來的投票支持，沒有他們就不會有我每一年的入選。這19屆，每年都在想新哏，像曾扮蜘蛛人，今年真的沒哏了（笑）。」

中職近兩年積極經營明星賽，林智勝也深有感觸，「今年總共吸引8萬人進場，我這輩子可能不會再遇到這樣的盛況。希望未來球迷們每年都繼續踴躍支持、進場觀賽。」

至於最後一打席跳《Sorry Sorry》的橋段，他笑說：「音樂一下我就在想，怎麼不是從副歌開始？不過還是跳一下。想起2009年全壘打大賽也有跳，那年明星賽也有跳，但都被三振。剛剛也是三振，很棒欸，當下真的像回到過去，謝謝大家讓我重溫這種感覺。」

關鍵字： 中職林智勝明星賽感性回顧影音

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