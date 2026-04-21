李勛傑雙響砲助桃猿6比1逆轉！曾總驚呼：大難不死把握機會

▲李勛傑雙響砲 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

富邦悍將今天作客樂天桃猿，雙方前段形成投手戰僵局，不過戰局在7局下出現關鍵轉折，桃猿靠代打李勛傑一棒超前，率隊單局灌進5分逆轉，且8局再開轟完成單場雙響砲，終場6比1勝出。

悍將開賽就先馳得點，首局由葉子霆敲出二壘安打開啟攻勢，推進至三壘後，孔念恩高飛犧牲打送回全場第1分，取得1比0領先。不過之後打線遭到桃猿先發投手魔爾曼壓制，未能再擴大比分。

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魔爾曼此役主投7局僅被敲2安打、失1分，另有6次三振，展現穩定壓制力。總教練曾豪駒賽後表示，相較前一場先發，魔爾曼在投球內容上已有修正，「雖然今天保送偏多，但也製造很多揮空，整體狀況算滿穩定。」他也強調，開季階段會控制投手用球數，「希望他在固定輪值下，能依照狀況慢慢延長局數，目前看起來是越來越穩定。」

關鍵7局下，桃猿展開反攻，馬傑森、劉子杰接連安打攻占得點圈。生涯首度升上一軍的劉子杰，先發第7棒三壘手，此役前兩打席滾地球出局，關鍵時刻擊出生涯首安，點燃攻勢。

隨後李勛傑代打上陣，一棒轟出左外野3分砲逆轉戰局。曾豪駒指出，當下在低比分情況下就是需要得點圈一擊，「那球前面差點被接到，也算是大難不死，他把握住下一次機會，幫助球隊很大。」接著成晉安打串聯，並藉由對手失誤與林子偉跑壘再添1分，林泓育也補上適時安打，單局灌進5分擴大領先。

8局下李勛傑再轟陽春砲，完成單場雙響砲。曾豪駒肯定他的表現，「他上去有把自己表現出來，在關鍵時刻給球隊一擊，這就是我們需要的。」他也鼓勵年輕球員，「不用怕打不好，持續做該做的事，就會有好的結果。」

至於前6局面對悍將先發陳品宏一度無法突破，曾豪駒坦言，「前面確實掌握不好，可能是第一次對戰。」陳品宏此役先發6.1局，用76球被敲7安打、失4分（3責失），另有1次四壞、2次三振，前段控球穩定、有效壓制桃猿打線。

不過7局下續投時體力出現下滑，遭遇連續安打形成危機，最終被李勛傑一棒3分砲逆轉，吞下敗投。曾豪駒也給予肯定，「他前幾局控球其實滿穩定，我們沒有打得紮實，後面有掌握到失投球。」並直言對方具備潛力，「是一位不錯的投手，未來還會有更多年輕選手冒出來。」