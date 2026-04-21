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二軍教練團推薦！李宗賢升一軍　張育成已歸隊但先發出賽再等等

▲▼ 張育成 。（圖／記者王真魚攝）

▲張育成 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

富邦悍將昨日將辛元旭下放二軍，今天對樂天桃猿之戰，由李宗賢遞補升上一軍。總教練後藤光尊賽前受訪異動考量，直言李宗賢在二軍打擊狀況相當不錯，加上具備三壘守備能力，是二軍教練團推薦的最佳人選。

後藤表示，這次調整一方面與辛元旭近況不佳關，「加上宗賢可以守三壘，二軍打擊狀況也很好，是二軍那邊推薦上來的。」

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他進一步指出，這次決定拉上李宗賢，除了與二軍教練團持續溝通外，自己都有掌握二軍所有比賽內容，「不管是跟二軍教練的回報，還是實際比賽，我都有關注他們的一舉一動。」所以對李宗賢目前的狀況相當清楚，「可以很確定，他現在的狀況是很不錯的。」

李宗賢本季在二軍出賽7場，打擊率3成75、上壘率4成64、長打率4成58，整體攻擊指數（OPS）達0.922。至於辛元旭本季一軍出賽10場，打擊率僅1成11，打擊陷入低潮，為本次下放調整主因。

另外，張育成14日賽前未現身練球，當天休兵一天後，隔日已恢復出賽，並在17日正常先發，不過4打數未敲安、吞下1次三振但有跑回1分。18日提前離開球場，19日則在家休養。

張育成並非受傷，而是出現類似感冒的不適狀況，今天已隨隊回到一軍並參與練習，後藤表示，考量到他已經3天未練習，此役暫未排入先發名單，會視恢復情況再做安排。

▲▼ 李宗賢 。（圖／記者王真魚攝）

▲李宗賢 。（圖／記者王真魚攝）

關鍵字： 富邦悍將李宗賢辛元旭張育成桃猿中職

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