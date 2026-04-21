運動雲

>

兄弟締史上第12次無安打！鄭浩均7局封鎖雪恥　6比0完封獅

▲▼鄭浩鈞 。（圖／中信兄弟提供）

▲鄭浩均 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟21日對戰統一7-ELEVEn獅，締造中職史上第12次無安打、隊史第2次「接力無安打」紀錄，先發投手鄭浩均主投7局未被敲安打，搭配牛棚聯手封鎖對手打線；打線則由張仁瑋開轟包辦2打點，王威晨、黃韋盛追加保險分，終場以6比0完封勝出。

鄭浩均上一場對台鋼雄鷹僅投3.1局失8分（7分責失），當時與捕手陳統恩搭配，且比賽中頻頻對配球搖頭、退場未擊掌，引發外界關注。賽後球團與教練團說明，當天PitchCom設備出現延遲問題，影響投捕溝通節奏，也連帶干擾投手專注度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而今天對戰統一獅，鄭浩均收拾心情、找回節奏，目前7局投完用94球，雖出現4次四壞，但送出6次三振，未被敲出任何安打，完全封鎖獅隊打線。

兄弟則在首局靠張仁瑋本季首轟先馳得點，7局又是張仁瑋高飛犧牲打，攻下第2分。8局上，王威晨二壘安打，追加2分。黃韋盛此戰3安猛打賞，包括9局擊出2分打點安打，比數擴大至6比0。

8局下，兄弟推出呂彥青接手登板，9局由李振昌關門，延續無安打壓制，完成中職史上第12場接力無安打比賽。

值得一提的是，兄弟曾締造史上第一次接力無安打，同樣由鄭浩均領銜先發，發生在2023年5月19日對富邦悍將之戰，當時他主投6局無安打後退場，由呂彥青等牛棚接力完成壯舉。此次再度參與締造紀錄。

★歷年無安打紀錄

1991　味全龍　1991/07/19　陽介仁
1992　兄弟　1992/05/21　尼洛
1997　興農　1997/05/08　楓康
1998　興農　1998/03/01　力拔山
1999　統一7-ELEVEn獅　1999/05/13　曹竣崵
2008　統一7-ELEVEn獅　2008/07/10　潘威倫
2018　中信兄弟　2018/06/09　艾迪頓
2018　中信兄弟　2018/09/28　紐維拉
2018　統一7-ELEVEn獅　2018/10/07　瑞安
2021　統一7-ELEVEn獅　2021/04/02　猛威爾
2023　中信兄弟　2023/05/19　鄭浩均（救援：呂彥青）
2026　中信兄弟　2026/04/21　鄭浩均
 

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／來了！李灝宇大聯盟生涯首安、首打點出爐　老虎扳平紅襪

快訊／來了！李灝宇大聯盟生涯首安、首打點出爐　老虎扳平紅襪

快訊／李灝宇107.6英哩直射綠色怪物！　首安、首打點、首長打都出爐

快訊／李灝宇107.6英哩直射綠色怪物！　首安、首打點、首長打都出爐

開季15戰12敗兄弟出手了！　網羅前統一王牌飛力獅補強先發　

開季15戰12敗兄弟出手了！　網羅前統一王牌飛力獅補強先發　

大谷翔平1棒DH先發！拚52場連續上壘超越貝比魯斯、挑戰第6轟

大谷翔平1棒DH先發！拚52場連續上壘超越貝比魯斯、挑戰第6轟

李灝宇首安被兩隊友「摸頭殺」　大聯盟官網記者：台灣棒球重要時刻

李灝宇首安被兩隊友「摸頭殺」　大聯盟官網記者：台灣棒球重要時刻

道奇終結者驚傳傷情！迪亞茲手肘將開刀　預計明星賽後回歸

道奇終結者驚傳傷情！迪亞茲手肘將開刀　預計明星賽後回歸

夢回千禧年！　馬刺老將「踝襪配球鞋」上場讓主播球評全笑翻

夢回千禧年！　馬刺老將「踝襪配球鞋」上場讓主播球評全笑翻

李洋1千萬獎金得自己捐！　宏道基金會：依法需發放給個人

李洋1千萬獎金得自己捐！　宏道基金會：依法需發放給個人

日職又驚傳意外！巨人球員強襲球直擊濺血　救護車直接開進場

日職又驚傳意外！巨人球員強襲球直擊濺血　救護車直接開進場

林子偉喊話李灝宇：不要再下來！笑悔當年竟忘留名綠色怪物

林子偉喊話李灝宇：不要再下來！笑悔當年竟忘留名綠色怪物

【替小弟出頭反被打】黑白切少東「斷手腳」遭丟包　內幕曝光！

熱門新聞

快訊／來了！李灝宇大聯盟生涯首安、首打點出爐　老虎扳平紅襪

快訊／李灝宇107.6英哩直射綠色怪物！　首安、首打點、首長打都出爐

開季15戰12敗兄弟出手了！　網羅前統一王牌飛力獅補強先發　

大谷翔平1棒DH先發！拚52場連續上壘超越貝比魯斯、挑戰第6轟

李灝宇首安被兩隊友「摸頭殺」　大聯盟官網記者：台灣棒球重要時刻

道奇終結者驚傳傷情！迪亞茲手肘將開刀　預計明星賽後回歸

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／李灝宇大聯盟生涯首安出爐

2快訊／李灝宇直擊綠色怪物！

3開季15戰12敗兄弟出手了！

4大谷翔平「1棒DH」先發　挑戰第6轟

5李灝宇首安被兩隊友「摸頭殺」　

最新新聞

1李勛傑雙響助猿逆轉！曾總驚大難不死

2李勛傑炸雙響「許願成功」穿女僕裝

33x3籃球新里程！台北永豐旺寶註冊

4兄弟史上第12次無安打！鄭浩均雪恥

5伯朗飆逆轉三分彈　領航猿BCL奪4連勝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

多慧下班主場變敵營 　當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

【爸爸你在拍誰XD】女兒上台跳舞應援　他手機卻只顧拍啦啦隊

餅總談胡智爲「那兩打席可惜」　李丞齡從「大形」到更謹慎

女兒在台上努力應援　爸爸卻專注啦啦隊畫面笑翻

【這屆球迷太壞了XD】多慧下班意外「主場變敵營」 當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

【冷血畫面曝】男被斷手斷腳！渾身血「塞進後車廂」丟包急診室

【替小弟出頭反被打】黑白切少東「斷手腳」遭丟包　內幕曝光！

【真的變烏龍派出所！】385支監視器找辣椒水怪客　結果抓到分局長

【小葵是你！？】妹妹看到帥哥差點學會講話XD

王中平砸7位數買千坪地　談及老婆「她本來就知道」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366