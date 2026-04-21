兄弟締史上第12次無安打！鄭浩均7局封鎖雪恥　6比0完封獅

▲鄭浩均 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟21日對戰統一7-ELEVEn獅，締造中職史上第12次無安打、隊史第2次「接力無安打」紀錄，先發投手鄭浩均主投7局未被敲安打，搭配牛棚聯手封鎖對手打線；打線則由張仁瑋開轟包辦2打點，王威晨、黃韋盛追加保險分，終場以6比0完封勝出。

鄭浩均上一場對台鋼雄鷹僅投3.1局失8分（7分責失），當時與捕手陳統恩搭配，且比賽中頻頻對配球搖頭、退場未擊掌，引發外界關注。賽後球團與教練團說明，當天PitchCom設備出現延遲問題，影響投捕溝通節奏，也連帶干擾投手專注度。

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而今天對戰統一獅，鄭浩均收拾心情、找回節奏，目前7局投完用94球，雖出現4次四壞，但送出6次三振，未被敲出任何安打，完全封鎖獅隊打線。

兄弟則在首局靠張仁瑋本季首轟先馳得點，7局又是張仁瑋高飛犧牲打，攻下第2分。8局上，王威晨二壘安打，追加2分。黃韋盛此戰3安猛打賞，包括9局擊出2分打點安打，比數擴大至6比0。



8局下，兄弟推出呂彥青接手登板，9局由李振昌關門，延續無安打壓制，完成中職史上第12場接力無安打比賽。

值得一提的是，兄弟曾締造史上第一次接力無安打，同樣由鄭浩均領銜先發，發生在2023年5月19日對富邦悍將之戰，當時他主投6局無安打後退場，由呂彥青等牛棚接力完成壯舉。此次再度參與締造紀錄。

★歷年無安打紀錄



1991 味全龍 1991/07/19 陽介仁

1992 兄弟 1992/05/21 尼洛

1997 興農 1997/05/08 楓康

1998 興農 1998/03/01 力拔山

1999 統一7-ELEVEn獅 1999/05/13 曹竣崵

2008 統一7-ELEVEn獅 2008/07/10 潘威倫

2018 中信兄弟 2018/06/09 艾迪頓

2018 中信兄弟 2018/09/28 紐維拉

2018 統一7-ELEVEn獅 2018/10/07 瑞安

2021 統一7-ELEVEn獅 2021/04/02 猛威爾

2023 中信兄弟 2023/05/19 鄭浩均（救援：呂彥青）

2026 中信兄弟 2026/04/21 鄭浩均

