TPBL最新晉級情勢一次看　夢想家最快本周日拚戰例行賽封王

▲夢想家最快本周日可拚例行賽封王。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

例行賽進入最後衝刺階段，戰況進入「白熱化」！目前龍頭之爭由福爾摩沙夢想家與桃園台啤永豐雲豹展開正面對決，夢想家最快本周就能順利封王；而在季後賽門票卡位戰方面，新竹御頂攻城獅、新北國王與新北中信特攻三強廝殺，攻城獅在剩餘場次較多情況下，甚至還有爭排名第2機會，至於國王與特攻則要爭取最佳排名晉級季後賽。

目前以22勝12敗暫居聯盟首位的夢想家，封王主動權握在手中。只要夢想家在接下來的 G117 與 G120 兩場比賽皆順利取勝，就將直接確定例行賽封王。

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若夢想家在 G117 不敵國王，但 G120 關鍵之戰擊敗雲豹，則需視雲豹最終戰績而定：若雲豹最終同樣來到23勝，雙方將進入「勝分差」比拚；若雲豹最終勝場低於23勝，夢想家仍能穩坐龍頭寶座。

至於緊追在後的雲豹（21勝12敗），若想逆襲封王，最穩當的劇本就是剩餘3戰全勝。此外，若雲豹能在 G120 擊敗夢想家，且 G118、G124 任一場取勝，同樣能確定封王。在晉級門票方面，雲豹只要在 G118、G120 贏下任一場，或是 G117 夢想家取勝，雲豹都將間接確定晉級季後賽。

【TPBL 各隊晉級情勢更新】（截至4/21）如下：

夢想家（22勝12敗）

若 G117、G120 皆取勝 → 直接封王

若 G117 不敵國王，但 G120 擊敗雲豹：

* 雲豹最終 23勝 → 需比較勝分差

* 雲豹最終 低於23勝 → 夢想家封王

雲豹（21勝12敗）

封王條件：

剩餘3戰全勝 → 直接封王

或 G120 擊敗夢想家，且 G118、G124 任一場取勝 → 確定封王

晉級條件：

G117 夢想家勝（間接確定）

或 G118、G120 任一場取勝

攻城獅（18勝14敗）

G122 擊敗國王，且 G119、G123、G125 任一場取勝 → 確定晉級

國王（17勝15敗）

直接晉級需滿足：剩餘賽事全勝（21勝），且符合以下任一條件：

* 雲豹最終 ≤ 21勝（需比較勝分差）

* 攻城獅最終 ≤ 21勝（需比較勝分差）

特攻（18勝16敗）

若剩餘賽事全勝（20勝），且攻城獅最終 未達20勝 → 確定晉級季後賽

▲TPBL職籃最新晉級態勢，夢想家、雲豹仍在為例行賽王座力拚。（TPBL提供）