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台北戰神攜手NIKE推聯名系列　雷蒙恩帥氣亮相、陳世念幽默督軍

▲戰神攜手NIKE推聯名系列，雷蒙恩帥氣亮相、陳世念幽默督軍。（圖／戰神提供）

▲戰神攜手NIKE推聯名系列，雷蒙恩帥氣亮相。（圖／戰神提供）

記者杜奕君／綜合報導

台北台新戰神強勢跨界！球團今（24）日宣布與國際運動品牌NIKE強強聯手，正式推出「台北戰神 x NIKE競化系列」服飾。此次合作將NIKE頂尖的運動機能與戰神的拚戰精神完美融合，不僅狀元雷蒙恩試穿後大讚「版型帥氣」，拍攝現場更上演趣味插曲，助教「小野獸」陳世念發揮幽默本色，狂虧羞澀的魏芃禾「不用妝髮」，讓全場笑聲不斷。

本次「台北戰神 x NIKE競化系列」涵蓋球衣、大學TEE、短TEE與POLO衫等多款單品，設計核心結合NIKE經典標誌與戰神球隊識別，並導入Dri-FIT導濕速乾科技，主打從球場拚戰到城市生活都能維持乾爽舒適。

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▲戰神攜手NIKE推聯名系列，雷蒙恩帥氣亮相、陳世念幽默督軍。（圖／戰神提供）

▲本次「台北戰神 x NIKE競化系列」有眾多單品登場。（圖／戰神提供）

身為球隊一哥的雷蒙恩，在試穿聯名球衣後表示，「球衣材質非常舒服，版型也很好看。」而體能教練陳聖筌則對黑色款短TEE情有獨鍾，認為Dri-FIT材質對於愛運動的人來說是首選，黑色設計更顯質感。此外，深受魏芃禾與江均喜愛的大學TEE，則以輕薄不厚重的層次感取勝，魏芃禾直言，「這款材質可以從春天穿到秋天，實穿性極高。」

有趣的是，在商品形象照拍攝現場，首次參與拍攝的魏芃禾顯得有些羞澀，面對鏡頭表情僵硬，讓在一旁「督軍」的助教陳世念忍不住出聲，「你剛有在笑嗎？」

陳世念更發揮冷面笑匠功力表示，「20幾歲看的是顏值，40幾歲的我才需要妝髮」，甚至笑虧魏芃禾「頭髮自己抓就好，不用妝髮啦」，讓魏芃禾事後笑說，「念哥真的是我的指導老師。」

▲戰神攜手NIKE推聯名系列，雷蒙恩帥氣亮相、陳世念幽默督軍。（圖／戰神提供）

▲戰神助理教練陳世念幽默督軍。（圖／戰神提供）

台北戰神將於本周末（4月25日至26日）在主場舉辦《沖繩夏日いやささー》主題日，屆時「台北戰神 x NIKE 競化系列」將於主場及官方商城同步開賣。除了服飾外，球團也推出應援團長Rina、Taishin Wonders典藏壓克力簽名版及「貼身情人」枕頭套等生活周邊。

為了回饋戰友，主場限定賽後活動也將同步登場。4月25日將舉辦應援團長Rina及Taishin Wonders簽名會，26日則由戰神全體球員接棒。球迷凡於當日消費滿888元即可獲得參加資格，每日限額100名，想要近距離與心儀球員、啦啦隊女神互動的粉絲千萬別錯過。

▲戰神攜手NIKE推聯名系列，雷蒙恩帥氣亮相、陳世念幽默督軍。（圖／戰神提供）

▲戰神前鋒江均也帥氣亮相。（圖／戰神提供）

關鍵字： 台北戰神NIKE聯名競化系列雷蒙恩簽名會

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