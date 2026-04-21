日職又驚傳意外！巨人球員強襲球直擊濺血　救護車直接開進場

長野オリンピックスタジアム

練習中にフリー打撃の打球が泉口友汰選手の顔面に直撃

担架で救急搬送されました pic.twitter.com/UfZbInmV6s — スポーツ報知 巨人取材班 (@hochi_giants) April 21, 2026

記者胡冠辰／綜合報導

讀賣巨人內野手泉口友汰21日在對中日之戰賽前練習時發生意外，他在體育場進行訓練時，於一壘側界外區遭自由打擊的球直接擊中臉部，當場流血倒地，隨後緊急送醫。

根據日媒報導，泉口友汰被送往長野市內醫院檢查後，診斷結果為腦震盪、臉部挫傷以及口腔內裂傷；所幸他在送醫途中仍保有意識，也能正常說話，不過巨人球團仍在21日依腦震盪特例，將他抹消出場選手登錄。

這起突發狀況也讓球場一度氣氛緊張，泉口友汰受傷後，場內立即抬入擔架，救護車更直接駛入場內處理。

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泉口友汰近兩季已逐漸站穩巨人主力內野位置，尤其上季固定為先發游擊手，整季出賽133場，繳出3成01打擊率、6轟、39分打點的成績，並拿下最佳9人與金手套獎。

▲泉口友汰。（圖／達志影像／美聯社）



▲球直接擊中泉口友汰選手臉部，隨後以擔架緊急送醫。（圖／截自X）