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鄭浩均擺脫上一場大爆炸今回穩　王建民：他一直很正向

▲▼鄭浩鈞 。（圖／中信兄弟提供）

▲鄭浩均。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟與統一7-ELEVEn獅交手，兄弟先發投手鄭浩均擺脫上一場亂流，今天與捕手高宇杰搭配展現壓制力，前7局投完仍維持無安打。張仁瑋首局開轟後，7局又擊出高飛犧牲打，一人包辦全隊2分，率隊4比0領先。

鄭浩均上一場對台鋼雄鷹僅投3.1局失8分（7分責失），當時與捕手陳統恩搭配，且比賽中頻頻對配球搖頭、退場未擊掌，引發外界關注。賽後球團與教練團說明，當天PitchCom設備出現延遲問題，影響投捕溝通節奏，也連帶干擾投手專注度。

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投手教練王建民上周末受訪還原當時狀況，透露僅鄭浩均配戴的接收器出現異常，「有時候只聽到前面一個字就跳掉，變成卡住或延遲」，導致無法即時掌握暗號；且該狀況並非全隊一致，捕手端甚至是正常的，使得當下難以及時察覺問題來源。

他進一步透露，當下考量到暫停次數有限，加上當時未完全確認為設備問題，因此未及時喊出暫停

在鄭浩均退場後，王建民也特別安慰陳統恩，「比賽本來就會發生不同狀況，重點是要對自己有信心，不要被當下影響，好好專注接下來的比賽。」

鄭浩均在經典賽面對日本隊歷經震撼洗禮，回到中職後又一度出現大爆炸狀況，不過投手王建民仍對子弟兵深具信心：「他是美美！」並指出鄭浩均無需過多心理建設，「他一直都滿正向，不用擔心他。」

而今天對戰統一獅，鄭浩均收拾心情、找回節奏，目前7局投完用94球，雖出現4次四壞，但送出6次三振，未被敲出任何安打，完全封鎖獅隊打線。完成7局投球任務後，鄭浩均退場，呂彥青接替登板。

兄弟則在首局靠張仁瑋本季首轟先馳得點，7局又是張仁瑋高飛犧牲打，攻下第2分。8局上，王威晨二壘安打，追加2分。

 

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