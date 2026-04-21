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林子偉喊話李灝宇：不要再下來！笑悔當年竟忘留名綠色怪物

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

23歲台灣好手李灝宇升上大聯盟後連兩戰先發，今敲出首安、首打點與首得分。當時接獲升上通知，他第一時間打電話給中華隊學長林子偉分享喜訊。林子偉直呼相當感動，「希望他不要停止，一直在上面，不要再下來，把這個位置扛起來！」

林子偉回憶當時那通電話，「他打給我的時候我沒接到，後來我回撥，我就說『兄弟，怎麼了？』他就說他被升上去了，我還愣一下，問他『真的假的？你是開玩笑還是認真的？』他說是真的，我就說『哇！替你開心耶！』」

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從一開始的不敢置信，到確認消息後的興奮，林子偉直言真的很替李灝宇感動，「雖然我們沒有一起打過球，但休賽季常一起練，感情滿好的。」

早在今年3月經典賽期間，林子偉就有預感，「他也一直我那時候就跟他講，我覺得你可以上去了，今年一定要拚上去。」如今一語成真，他笑說，「沒想到真的實現，也是他的夢想。」

看到李灝宇在大聯盟敲出首安的那一刻，林子偉更是被拉回自己的回憶裡，「因為我的首安在芬威，他也是在芬威，那個感覺就會全部跑回來。真的滿感動，也希望不要停止，希望他能夠一直在上面，最重要是保持健康，千萬、千萬不要受傷！」

亞洲野手站穩大聯盟的難度，林子偉坦言，其實真的很不簡單。但他對李灝宇有信心，「以他的能力我覺得可以，他速度、臂力、守備、打擊Power都有，很像拉丁美洲選手。」更重要的是那股氣，「他是敢衝、敢拚、敢做的人，我們台灣選手其實需要這種霸氣，他就是不認輸的小朋友。」

除了場上表現，李灝宇也在芬威球場著名的「綠色怪物」內部牆面留下簽名，為自己留下一筆紀念。

被問到自己當年是否也有簽名，林子偉笑回，「我忘記了啦！」他說當時確實隊友、翻譯都有提醒可以簽，但自己練完球後跑去休息，「我忘記了，我真的忘記了！現在想一想好可惜喔，沒有簽。」

▲▼ 林子偉 。（圖／記者王真魚攝）

▲林子偉 。（圖／記者王真魚攝）

關鍵字： 李灝宇大聯盟林子偉台灣棒球芬威球場中職

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