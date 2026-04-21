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林安可有安打、西武首局猛灌6分　隅田知一郎好投退軟銀

▲林安可。（圖／翻攝自X／you_Lions_35）

▲林安可。（圖／翻攝自X／you_Lions_35）

記者胡冠辰／綜合報導

西武獅21日在主場迎戰福岡軟銀鷹，開賽首局就靠著渡部聖彌、平澤大河、長谷川信哉、瀧澤夏央接連敲出適時安打，單局猛灌6分奠定勝基，終場以6比4擊敗軟銀，收下2連勝。

西武此役由隅田知一郎掛帥先發，雖然2局上遭遇亂流，被今宮健太轟出2分砲，之後又因暴投與近藤健介適時安打單局失掉4分，但他很快回穩，自3局起一路壓制軟銀打線，投到7局退場，總計用105球，被敲5安，送出2次四壞球、9次三振，失4分，拿下本季第2勝。

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西武1局下展開猛攻，桑原將志先敲三壘安打上壘，但隨後因左腿不適退場，由山村崇嘉代跑；源田壯亮選到保送後，渡部聖彌率先敲出適時安打，替球隊先馳得點。

接著台灣重砲林安可補上安打形成滿壘，小島大河雖擊出雙殺打，但仍帶回1分；兩出局後平澤大河再掃二壘安打將比數拉開到3比0。

之後西川愛也選到保送，長谷川信哉補上適時安打，瀧澤夏央再敲出中前2分打點安打，幫助西武首局打完取得6比0領先。

不過軟銀並未輕易放棄；2局上，柳田悠岐先敲安，今宮健太隨後將球送進左外野看台，轟出本季首支全壘打追回2分。

接著栗原陵矢、谷川原健太連續安打製造壓力，隅田知一郎又出現暴投失分，近藤健介再補上安打，軟銀一口氣追成4比6。

所幸隅田知一郎及時穩住陣腳，3局上讓柳田悠岐、山川穗高、今宮健太3上3下；5局更連續三振栗原陵矢、谷川原健太，完全壓制對手反攻氣勢，從3局到7局，他沒有再被敲出安打，展現王牌壓制力。

西武打線在2局後雖遭軟銀後援群封鎖，面對大竹風雅、尾形崇斗與赫南德茲（Darwinzon Hernandez）未能再添分數，但靠著首局建立的優勢，仍足以守住勝果。

8局上，西武換上甲斐野央接手，卻一度被近藤健介敲安、對牧原大成投出保送，形成無人出局一、二壘危機。

此時中途替補上場的岸潤一郎在左外野精彩接殺柳田悠岐飛球，替球隊穩住陣腳，接著甲斐野央再連抓2個出局數，成功化解失分危機，9上也順利守成，也讓西武收下這場關鍵勝利。

台灣重砲林安可，總計本戰4打數敲1安，棒打軟銀洋投史都華（Carter Stewart Jr.），打擊率上升至0.208。

關鍵字： 林安可日本職棒西武

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