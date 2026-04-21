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李勛傑首炸雙響奪MVP！「許願成功」穿女僕裝：我想穿穿看～

▲李勛傑 。（圖／樂天桃猿提供）

▲李勛傑 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今天以6比1逆轉擊敗富邦悍將，李勛傑單場雙響砲、貢獻4分打點，賽後獲選MVP。更吸睛的是，他「許願成功」穿上女僕裝進行場邊訪問，笑翻全場。

李勛傑透露，先前看到球隊「萌え萌え猿夢女僕」主題日活動，主持人Aby穿著女僕裝主持，當下就敲碗喊：「我很想穿～也想穿看看！」，對方回應「等你拿MVP」，沒想到今天真的兌現。

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此戰他在7局下代打，一棒敲出逆轉3分砲、8局再補陽春砲，個人生涯首度單場雙響砲。

李勛傑直言兩支全壘打其實都沒有預期會出牆，「我只是想打好球、幫助球隊延續攻勢，沒有特別想打全壘打。」尤其首轟前一顆界外飛球險被接殺，他心裡還不斷默念「不要接到」，也讓他更把握隨後機會，「給了我第二次機會，我就不會放過。」

當時被叫上去代打，李勛傑表示，上場前教練團並沒有給太多複雜指示，「就是跟我說投手會用什麼方式對付我，有什麼球種，要我怎麼攻擊。」他坦言，先前在高雄出賽時想法過多，反而影響發揮，「那時候沒有那麼輕鬆，今天反而就是想攻擊就攻擊，沒有太多複雜的想法。」

至於開轟後的大動作慶祝，他笑說那是全隊的慶祝手勢，「不是我自己想的，是大家一起的。」

生涯難得單場雙響砲，李勛傑更幽默表示，「上一次雙響砲應該是國小的時候。」談到此役感受，他直呼有些不真實，「好像在一個遊戲裡面，沒想到這一天會來得這麼快。」

他也提到，休賽季有刻意增重、調整身體機制，「跟去年比起來感覺真的不一樣」，這場比賽讓他更有「整個放開來」的感覺，成為近期調整成果的最佳展現。

關鍵字： 李勛傑雙響砲樂天桃猿女僕裝MVP

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