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穿上瑪利歐釘鞋！後勁全方位打擊稱王　盼例行賽挑戰二刀流

▲▼ 2025中職明星賽全方位打擊王，後勁。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 2025中職明星賽全方位打擊王，後勁。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 2025中職明星賽全方位打擊王，後勁。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽第二天登場的「全方位打擊王」賽事中，台鋼雄鷹洋投後勁火力全開，以600分勇奪冠軍，成為史上首位奪下該項榮耀的洋將。他強調：「這是投手平常沒機會參加的比賽，真的很享受！」

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比賽設計包括一壘、三壘方向的觸擊與平飛球、左右外野的高飛球等6項任務，每個任務限時15秒，提前完成可進入自由揮擊時段，每顆球依飛行距離計分。後勁作為第一位上場選手，由張誠恩餵球完成挑戰，靠著最後5顆自由揮擊累積高分，順利奪冠。

後勁坦言：「其實是有期望自己要贏的，既然要比，就要拿第一名。」不過對於未能打出全壘打仍有些小小遺憾，他表示：「知道短拋要打出牆很困難，但還是希望能轟出去。打到全壘打牆前的那一顆，成為今天致勝關鍵。」

雖然無緣開轟，但後勁早已針對規則安排準備，他說：「知道最後5球是關鍵，所以特別練習過，也做了不少短拋訓練，發現自己比較擅長處理低進壘點的球，這次真的有幫助。」

被問到為何找張誠恩搭檔，後勁笑說：「他以前是野手，拋球自然很有準度，加上有練過，這次配合得很好。」

其實後勁早在2022年就曾贏過明星賽的「打準大賽」，他認為這次的「全方位打擊王」更有策略性與挑戰性，「這次的比賽設計有關卡、有節奏，還能自由發揮，整體非常棒，未來還有很多改進空間，但這次已經很值得肯定。」

結束全方位打擊挑戰後，後勁馬不停蹄將擔任明星隊先發投手，展現「二刀流」身手。他信心十足地說：「完全沒問題！以前在小聯盟時，投手也需要打擊，賽前暖身就會進行打擊練習，今天也做好準備了！」

此外他還提到，特製瑪利歐釘鞋是來自妻子的建議，「是不是做一個瑪利歐主題的球鞋，老婆又有更好的點子，就是瑪利歐棒球主題，很感謝老婆有這個想法，也感謝球鞋廠商幫他設計這款鞋子，也做出來，很開心能穿這一副特別特製的球鞋來參加這個盛會，」若想許願其他聯名主題，他秒答，「哈利波特！會很酷！」

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