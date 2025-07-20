呂彥青戴Mic聽主播配球配合陳晨威「啾啾」：給他一點空間

▲呂彥青。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

呂彥青19日於中職明星賽首戰登板投球，特別配戴耳機與主播連線，依照主播的指示配球，他笑說：「就像跟主播聊天，有幾顆球還問他要丟什麼。」

戴上耳機雖然新奇，但偶爾訊號不清晰，剛好遇上陳晨威緋聞女友啾啾（Julia）在場邊應援。呂彥青坦言，一開始還搞不清楚狀況，「我想說他（陳晨威）在等什麼？原來是在等那一段橋段！」

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被問是否有特別配合演出，呂彥青笑說：「有啊，我還故意退了一步，等他一下，給他一點空間！」最後三振陳晨威時，主審似乎在猶豫好壞球，陳晨威則戲劇性地向主審「凹」球，呂彥青笑說：「我有試圖阻止他，怕他被趕出去！但應該是不會啦！」

在「全方位打擊王」挑戰賽中，呂彥青請隊友蔡齊哲幫忙餵球。他笑說：「那天我在洲際，他剛好也在，看我打完，我就找一個看起來會投得準的，也找一個如果我打不好可以怪他的（笑）！」

蔡齊哲中途突然用側投方式投球，讓呂彥青又驚又喜，「側投也很準！」至於喜歡哪一種投法？他說：「他用正投就好，側投雖然準，但我打不到！」

談到其他參賽對手，他指出：「陳冠宇打擊真的不錯，後勁也很認真，應該會很強。」雖然坦言自己沒有特別練打擊，但訪問結束後仍默默拿起球棒上場練習，臨時抱佛腳，希望為比賽備戰。