快訊／大谷炸裂！　本季第33轟出爐　特大號2分砲點燃道奇反攻氣勢

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平，在台灣時間20日對陣密爾瓦基釀酒人隊的比賽中，擔任先發第一棒指定打擊，大谷在3局下半敲出下半季首支安打、賽季第33轟；一發確信步的特大號2分砲成功為球隊點燃反攻氣勢，主場球迷熱情沸騰，目前3局結束雙方戰至4比4。

面對釀酒人先發、國聯勝投王佩拉塔（Freddy Peralta），大谷首打席被三振，時間來到3局下半，在道奇落後4分、無人出局一壘有跑者的局面，大谷鎖定佩拉塔一記紅中變速球開轟，大谷在擊球瞬間邁出確信步，幫助球隊點燃反攻氣焰。

這是大谷翔平本季第33轟，追平稍早擊出雙響砲的響尾蛇隊蘇亞雷斯（Eugenio Suárez），並列國聯全壘打榜首；全聯盟則僅次於水手羅里（Cal Raleigh，38轟）與洋基賈吉（Aaron Judge，35轟）。

這一發全壘打飛行距離達136.6公尺（約448英呎），與大谷個人單季最長紀錄並列。若照目前節奏推算，在球隊賽季第99場便已累積33轟，等同於邁向生涯最多54轟的節奏，比去年榮獲國聯全壘打王時（93場33轟）還提前11場，打擊火力不減反增。