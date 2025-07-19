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平野餵吃冰棒助攻！曾頌恩11轟晉級：我以為他只愛阿順

▲中職明星賽，全壘打大賽曾頌恩。（圖／記者林敬旻攝）

▲中職明星賽，全壘打大賽曾頌恩。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

2025年中職明星賽全壘打大賽預賽火熱登場，兄弟年輕砲手曾頌恩在預賽敲出全場最多的11支全壘打，與吉力吉撈．鞏冠並列晉級決賽。不過除了火力外，他在暫停時被餵食「半支冰棒」的畫面也掀起話題。曾頌恩事後笑說，「我想說趕快吞下去，但太冰、又太喘，根本吞不下去！」

這支「神秘冰棒」也引來討論。曾頌恩笑說自己當下根本不知道冰棒來源，「這我還真不知道，等等要問看看，不過我剛剛有聽愛爾達主播說，好像是餅總（林岳平）吃剩的？」

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平野惠一稍早也證實，確實是林岳平吃剩的，「而且只剩下一點點。」

提到平野教頭突如其來的補給支援，曾頌恩坦言自己完全沒預料，「我以為他只會上來餵阿順（王政順），因為他比較關愛他（笑）」，被問到是不是在「吃醋」，他趕緊撇清，「沒有啦、沒有啦，不要潑我水就好啦！」

至於一邊吃冰棒一邊比賽是否影響發揮？曾頌恩笑回，「我原本想說能不能像其他人邊吃邊打，但嘴巴冰太久真的會影響揮棒。」

預賽敲出11轟，曾頌恩表示成績算在預期中，「原本就想要突破去年紀錄，因為去年打了10支嘛。其實最主要還是想透過這個比賽做點公益，希望可以幫助到需要的人。」

這次兄弟全隊幾乎都有受到「平野餵食戰術」支援，曾頌恩笑稱，平野總教練平常就很喜歡和球員互動，所以對於這些舉動不意外，「就看他有什麼新哏而已，不過我覺得他餵阿順比較過分一點啦！」

被問到明天的決賽對手最怕誰？曾頌恩直言，「應該還是阿順吧！但他今天被平野弄了一下，可能有點打亂節奏，表現沒有很好。」語畢自己也忍不住笑出來。

關鍵字： 中職明星賽曾頌恩全壘打冰棒

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