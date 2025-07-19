「葉總就是葉總！」高志綱讚爆鐵捕封殺王：真的寶刀未老

▲中職明星賽，鐵補封殺王高志綱。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

2025年中華職棒明星賽19日於台北大巨蛋熱鬧登場，賽前舉行的趣味關卡「鐵捕封殺王」吸引全場目光，教練團也加入戰局，統一獅教練高志綱與中信兄弟教練陳江和組成「經典教練組合」參賽。雖然最終未能奪冠，但高志綱仍笑說，「真的很好玩，很特別的感覺。」

高志綱賽後自評表現平平，坦言，「確實有點勾到，沒有練球是真的，這種事騙不了人啦。」他透露前兩天稍微試投幾顆，「丟了三球就放棄了（笑），平常在球隊裡面都是丟給選手打，距離短很多，這次拉長距離反而有點抓不到感覺。」

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站上投球區時，高志綱原本擔心球會「落地」，但實際操作後略感驚喜，「稍微瞄高一點，好像就丟得到了，本來也怕丟不到分數，實際站上去才發現有背板那個距離感，跟想像的完全不一樣。」

他更坦言，賽後隔天手臂真的有「比較痠痛」，笑說，「那種感覺就是——好像可以，又好像不行。」

雖然自己成績普通，但對於最終奪冠的葉君璋、蔡其昌組合，高志綱給出最高評價，「葉總果然還是葉總！寶刀未老，準度還是在，真的不簡單。」

談到之後的比賽是否要加入「計時」，高志綱認為選手可以，但是對教練來說可能「太為難」。他笑說，「未來可以讓選手測POP TIME，教練就輕鬆自在玩就好。」

