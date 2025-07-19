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葉君璋鐵捕封殺王奪冠　開玩笑喊復出：缺捕手找我！

▲中職明星賽，鐵補封殺王葉君璋。（圖／記者林敬旻攝）

▲中職明星賽，鐵補封殺王葉君璋。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

2025中華職棒明星賽19日下午於台北大巨蛋盛大登場，賽前趣味關卡再掀高潮，其中「鐵捕封殺王」比賽中，味全龍總教練葉君璋與中職會長蔡其昌搭檔，以13分高分封王奪得三萬元獎金。賽後葉君璋笑說，「好像還可以齁？聽說有些球隊缺捕手，我覺得可以考慮我一下。」

睽違多年再度在大舞台展現「鐵捕」功力，葉君璋難掩興奮，「滿有趣的，能夠參加這比賽，已經很久沒有這樣的感覺，有點緊張、有點興奮，還不錯。」被問到唯一一球失手是練投，他直言，「真的投不好，太緊張，但一球後就知道了，後面就修正回來。」

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他還自嘲，「「有在練啦，大概練了50年了啦！」現場笑聲連連。

此次「鐵捕封殺王」比賽中，葉君璋與蔡其昌搭配默契十足。談到合作感受，葉君璋說，是實際第一次跟會長搭配，「我跟他說你只要投得出來，我都有辦法（接住）！」

他透露原本以為蔡其昌會婉拒，「早上有遇到他，我真的以為他不會答應，他不答應我就不用參加，結果他答應了，我就只能硬著頭皮上了。」

賽末葉君璋連續兩球將球拋向觀眾席，引發現場笑聲與歡呼。他透露，其實本來就有這個計劃，「想說如果有這樣（提前領先）的話，就會丟給觀眾，本來就想說可以。」

雖是趣味賽事，葉總仍展現職人精神，表示賽前有特別練幾顆，「差不多就那種感覺。」他也稱讚蔡其昌餵球精準，「焦點應該放在他身上，他真的讓我滿好投的。」

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