薑是老的辣！　葉君璋奪鐵捕封殺王　比賽過程「送福利」引爆全場最高潮　

▲中職明星賽，鐵補封殺王葉君璋。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

2025中職明星賽19日下午在台北大巨蛋盛大舉辦，繼趣味接力賽後，比賽關卡再度展現趣味與技術兼具的娛樂魅力，在「鐵捕封殺王」橋段中，4組組合紛紛登場，透過投捕合作、精準封殺得分，讓現場球迷掌聲不斷；最終以13分高分封王的，是壓軸出場的葉君璋、蔡其昌組合，成功奪得「鐵捕封殺王」頭銜與三萬元獎金！

第一隊打頭棒的是潘傑楷、林岱安組合，他們賽前雖然話題少，但動作與基本功完全不馬虎，5球機會分別拿下 1分、3分、5分、0分與1分，合計10分，在穩定中帶出趣味，也為後續參賽者樹立基準線。

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第二隊則為樂天林子偉投球，同隊捕手張閔勳餵球組合，林子偉賽前輕鬆表示：「來玩玩的啦，希望可以認識更多人。」但上場他仍全力以赴，五球分數為 0分、1分、0分、5分與0分，累積6分。

第三隊由統一獅教練高志綱投球、中信教練陳江和餵球組成「教練經典隊」，高志綱笑稱：「目標是不要0分啦！」而對於邀請陳江和，他也給出極高評價：「因為他是中職最好的接球捕手！」

在5球投完後，高志綱獲得 1分、0分、3分、1分、0分，總分5分，雖不敵前兩隊，但教練組合的默契與情懷仍感動許多球迷。

▲中職明星賽，鐵補封殺王葉君璋。（圖／記者林敬旻攝）



壓軸出場的是最具看頭的「跨界投捕組」：味全龍總教練葉君璋投球、中職會長蔡其昌餵球，這一組搭檔一登場就引爆全場關注。

葉君璋前3球連續命中得分區，分別為 5分、5分與3分，展現鐵捕功力，第4球他們更直接將球拋向觀眾席送福利，第5球再度照辦，引起全場爆笑與掌聲，最終兩人以13分榮登封殺王寶座，獲得三萬元獎金。