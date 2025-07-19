快訊／「台灣蝶王」王冠閎世大運200蝶登場　總排第7晉級準決賽

▲「台灣蝶王」王冠閎。（圖／資料照）

記者游郁香／綜合報導

「台灣蝶王」王冠閎今（19）日迎來本屆世大運首秀，在男子200公尺蝶式比賽登場，預賽被分在第4組第4水道，游出1分58秒39，名列分組第1，總排第7晉級準決賽，20日凌晨將力拚決賽門票。

現年23歲的王冠閎同時保有3項蝶式全國紀錄，他在上屆成都世大運摘下200蝶銀牌，接著在杭州亞運再度奪銀，去年巴黎奧運則止步準決賽，總排名第11創下台灣在奧運的最佳名次。這次來到德國萊茵魯爾再戰世大運，「台灣蝶王」將參加100公尺蝶式、200公尺蝶式和4X100混合式接力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王冠閎今年年初曾在備戰過程不慎扭傷左腳踝，一度考慮放棄全大運，好在恢復狀況良好，最終決定參賽，並在50公尺蝶式刷新個人全國紀錄，展現強大競技韌性。

王冠閎今日迎來本屆世大運首秀，出戰200公尺蝶式預賽，游出1分58秒39，總排第7晉級準決賽，20日凌晨將力拚決賽門票。

教練黃智勇賽前受訪時表示，王冠閎已完成時差調整，適應了當地飲食，訓練表現穩定，重點仍在臨場發揮。本屆世大運競爭激烈，來自美國、日本的頂尖選手及歐洲勁敵都將參賽，強度可能超越成都世大運，必須全力以赴。