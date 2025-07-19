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佐佐木朗希牛棚練投最快145公里　羅伯斯給出正面評價

▲▼道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）主場迎戰釀酒人賽前，接受媒體訪問時談到目前因「右肩夾擠」被列入60天傷兵名單的日本投手佐佐木朗希進度。他透露佐佐木訓練狀況穩定，最快有望8月下旬歸隊。

佐佐木當天進行了傳接球訓練，之後配合體能教練史密斯（Travis Smith）的彈力繩輔助，進行短距離衝刺等體能課程。他也已重新開始牛棚練投。

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羅伯斯指出，「他在明星賽休兵期間仍有持續調整，今天的訓練情況我還沒親眼看到，但從教練團那邊得知一切進展順利。」

對於牛棚投球內容，他補充，「聽說他目前已經可以投出約90英里（約145公里）的球速，這代表投球強度相當不錯。不過目前應該還是只投了直球，尚未開始使用所有球種。」

羅伯斯也表示，他打算親自視察佐佐木的下一次牛棚練投，「接下來會逐步增加投球數，然後安排實戰打者對練，再考慮讓他重返比賽。不過目前還不能確定具體的回歸時間，但整體狀況都是正面的。」

他先前曾提到佐佐木若順利，目標復出時程大約會落在8月下旬。佐佐木是在5月9日對響尾蛇之戰後出現右肩不適，並於5月13日正式進入傷兵名單。

此外，對於同樣列在傷兵名單、因左肩發炎休養的史奈爾（Blake Snell），羅伯斯表示他預計將在7月20日（台灣時間21日）於3A進行復健登板，「預定投3局，之後會逐步增加至4局、5局。」

史奈爾已於本月10日（台灣時間11日）在1A復出登板一次，恢復進度亦在預期中。

關鍵字： 道奇隊佐佐木朗希羅伯斯傷兵名單復出

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