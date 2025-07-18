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志田千陽／松山奈未突破8強魔咒　首次闖進日羽賽4強淚灑賽場

▲松山奈未、志田千陽組合。（圖／翻攝自X／my_dear_nami）

▲松山奈未、志田千陽組合。（圖／翻攝自X／my_dear_nami）

記者胡冠辰／綜合報導

日本羽球女子雙打名將組合志田千陽與松山奈未，18日下午出戰日本公開賽8強，她們全場歷經3局苦戰，最終以2比1力克世界排名第7的韓國組合孔熙容／金惠貞，首度晉級日羽賽4強；這場勝利不僅寫下歷史，也為即將在8月解散的2人留下珍貴一役。

對於終於跨越賽史長年8強止步的心魔，志田賽後難掩激動：「能夠跨越這一關（準決賽門檻），對我來說是一個很大的突破，贏的瞬間我忍不住流下眼淚，我也不太確定是因為贏了比賽而開心，還是因為克服了困難而感動，但我真的覺得我們拼盡全力了。」

隨後志田進一步指出本場比賽中的成長：「今天我覺得自己真的有在往前衝，雖然網前表現等還有需要改進的地方，但我從頭到尾都沒有讓心態退縮，這一點應該是成長了吧。」

「對方有時會隨機出擊或趁我們回球淺時猛攻，我們也做出了應對，注意什麼時候要高吊、什麼時候要放短……我們的防守策略都有努力執行。」志田表示。

松山在比賽中則承擔不少防守任務，她對此笑答：「我在場上一直心想說球應該會打向我這邊吧，我最在意的就是把球確實打入對方場區，然後交給志田來得分，我從頭到尾都相信我們一定可以。」

接著松山也分享賽中轉折點：「從第2局大約11分那邊開始，我能把觀眾的加油聲轉化為能量，終於闖進這裡（準決賽），明天我們又可以打出屬於我們的比賽，我想打出讓觀眾覺得：這場真有趣！的內容。」

這對組合代表再春館製藥所出戰，此役若落敗將是兩人在日本國內的最後一場比賽；但志田、松山兩人展現驚人氣勢逆轉戰局。根據KKT熊本縣民電視台報導，第1局先失後，她們靠著堅強意志奮力反擊，最終逆轉獲勝。

「我帶著超越自我的心情去比賽，搭檔之間越打越默契，今天應該是我們最棒的一場比賽。」志田說。

「能跨越這道牆真的很高興，而且其實輸也不奇怪，但我們撐下來了，代表我們也有在進步。」松山最後則強調心態上的成熟與突破。

關鍵字： 志田千陽松山奈未日本羽球公開賽

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