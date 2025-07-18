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林智勝引退巡迴倒數！斗六已寫最終回 明迎最後一次明星賽

▲▼ 林智勝 。（圖／味全龍提供）

▲ 林智勝 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／綜合報導

中華職棒2025年明星賽將於本週末（19、20日）在台北大巨蛋登場，兩位即將於季後退休的資深球星林智勝與胡金龍，獲得台灣隊總教練曾豪駒青睞，入選明星陣容，將以球員身分最後一次參與盛會。其中，林智勝將迎來生涯最後一次全壘打大賽，他的引退巡禮也於本周正式啟動。

7月16日，巡禮首站來到斗六棒球場，這也是林智勝最後一次以選手身分踏上這片締造千安紀錄的場地。在溫馨而熱烈的氛圍中，他與熟悉的斗六道別，留下感性畫面。

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中職今年僅安排7月15、16日兩場斗六賽事，16日不僅是徐若熙生涯首次在斗六登板，也是林智勝最後一次於此出賽，吸引7,331人進場，是斗六自2013年5月5日（7,641人）以來首度突破7千觀眾人次。

林智勝雖兩場皆未先發，但賽前已準備好隨時代打。16日之戰9局下，味全以3：9落後台鋼，他登場代打蔣少宏，毫不猶豫鎖定第一球出棒，雖然形成本壘後方飛球遭接殺，仍在滿場掌聲與歡呼中，完成他在斗六的最終打席。

球團賽後特別安排他與球迷們在斗六道別，感性回憶2006年隨La New熊征戰台灣大賽在斗六出賽的經典時刻，更與全場球迷合唱應援曲，為這段旅程劃下溫暖句點。

林智勝生涯在斗六擁兩項經典紀錄——2006年10月22日台灣大賽第二戰，8局下從林岳平手中擊出追平2分打點二壘安打，助球隊追成5：5，最終La New熊直落四奪下隊史首冠；2013年5月5日，他也在斗六敲出生涯第1,000安，以837場出賽創下當時最快達成紀錄。

林智勝的引退系列賽預計將於9月5日至7日於大巨蛋舉行，8、9月將隨隊巡迴各地球場向球迷道別。 味全龍今年在各地球場的最後一場賽程如下（可能為林智勝當地最終登場）：

• 澄清湖：8月3日（日）

• 台東：8月20日（三）

• 新莊：8月24日（日）

• 大巨蛋：9月7日（日）

• 桃園：9月16日（二）

• 洲際：9月21日（日）

• 台南：9月26日（五）

• 天母：9月28日（日）

關鍵字： 棒球林智勝明星賽退休感動

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