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勇士沒搶到！9屆全明星里拉德回歸拓荒者　簽3年有霸王條款

▲拓荒者里拉德、湖人詹姆斯。（圖／CFP）

▲里拉德重返波特蘭，與拓荒者簽下3年4200萬美元合約。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

9屆全明星後衛里拉德（Damian Lillard）將重披拓荒者戰袍！根據《ESPN》報導，35歲的他與波特蘭達成一紙3年4200萬美元的新合約，包含2027-28賽季球員選項與「交易否決權」，他與湖人天王詹姆斯（LeBron James）是聯盟目前唯2具備完整「霸王條款」的現役球員。

里拉德今夏遭公鹿震撼釋出，一度傳出勇士積極招攬他，《ESPN》記者史皮爾斯（Marc J. Spears）日前表示，「他從小就在甲骨文球場看球，還會偷偷溜進媒體室拿汽水。他從小就是勇士迷，這樣的背景對灣區球迷來說是很有共鳴的事。」

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不過曾在拓荒者效力長達11季，被視為波特蘭「隊魂」的里拉德，與拓荒者都有意重聚。拓荒者總管克羅寧（Joe Cronin）與教頭畢拉普斯（Chauncey Billups）最近幾周數度與里拉德面談，雙方最終決定再續前緣，簽下3年4200萬美元的新約，搭配公鹿必須延期支付給他的薪資，他2025-26賽季年薪將達7000萬美元，未來兩年總薪資為1.41億美元，並可在2027年選擇跳出合約。

▲拓荒者里拉德、太陽布克。（圖／CFP）

▲里拉德過去效力拓荒者11季，寫下多項隊史紀錄。（圖／CFP）

里拉德上季末曾遭逢血栓問題，奇蹟般復原趕上季後賽，卻在4月對溜馬的季後賽第4戰撕裂阿基里斯腱，已於5月初開刀，下個賽季幾乎確定報銷。他拒絕數支爭冠隊伍開出的中產或底薪報價，選擇回到家人與孩子所在的城市復健與備戰。

拓荒者2023年將里拉德交易至公鹿，換來哈勒戴（Jrue Holiday）、卡馬拉（Toumani Camara）與多項資產，並將哈勒戴轉手至綠軍，換回威廉斯（Robert Williams III）、布羅格登（Malcolm Brogdon）與選秀權，如今峰迴路轉，再與里拉德重聚。

里拉德過去效力拓荒者期間，7度入選全明星賽、7次進入年度最佳陣容，8度帶隊打進季後賽，並在2018-19賽季率隊闖入西區決賽。他是隊史得分王（19,376分）、三分球王（2,387顆），助攻數則排名隊史第2（5,151次）。包括例行賽與季後賽在內，他一共7場比賽砍下至少55分，為隊史唯一達成此紀錄的球員。

關鍵字： 籃球NBA波特蘭拓荒者Damian Lillard

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